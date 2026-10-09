Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen

SK Beveren heeft vrijdagavond zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Lommel SK kwam met 1-3 winnen op het veld van de Waaslanders. Don-Angelo Konadu (x2) en Lucas Schoofs zorgden voor de doelpunten.

SK Beveren en Lommel namen het vrijdagavond tegen elkaar op om de Jupiler Pro League weer te hervatten. Konaté en Gomis kwamen voor Keller en Jans in de basis bij de thuisploeg. Joey Pelupessy zit nog bij de nationale ploeg van Indonesië, hij werd vervangen door Dada-Mascoll bij Lommel.

Beveren begon het best aan de partij en nam het initiatief in handen. Na tien minuten moest Lommel-doelman Pieklak al stevig ingrijpen op een kopbal van Kaboré. De bezoekers loerden vooral op de omschakeling en kwamen daar ook enkele keren gevaarlijk uit. Appuah kreeg vroeg een vrije kopkans, maar besloot in de handen van Schenk.

Lommel slaat toe op stilstaande fase

Het eerste doelpunt viel halverwege de eerste helft. Nicolas Rommens schilderde een hoekschop op het hoofd van Don-Angelo Konadu, die knap raak kopte. Het was meteen het eerste tegendoelpunt dat Beveren dit seizoen in eigen huis moest slikken.

De thuisploeg had veel balbezit, maar slaagde er lange tijd nauwelijks in om dat om te zetten in uitgespeelde kansen. Vlak voor de rust lukte dat wel. Christian Brüls bediende Chris Lokesa met een fraai hakje en die maakte er zonder aarzelen 1-1 van, wat ook de tussenstand bij de rust bleef.

Lommel beslist wedstrijd na rust

Na de pauze sloeg Lommel meteen opnieuw toe. Jason van Duiven dribbelde zich het strafschopgebied in en legde af voor Konadu, die met zijn tweede van de avond de 1-2 binnenwerkte.





Beveren kreeg nauwelijks tijd om te herstellen, want enkele minuten later werd het zelfs 1-3. Opnieuw lag een hoekschop aan de basis van het doelpunt. Deze keer dook aanvoerder Lucas Schoofs op de juiste plaats op om de Limburgers een dubbele voorsprong te bezorgen.

De thuisploeg probeerde daarna wel iets terug te doen, maar creëerde te weinig echt gevaar. Corners leverden niets op en aan de overkant kwam Lommel zelfs dicht bij een vierde treffer toen Schoofs de paal raakte.

Voor Beveren betekent de nederlaag de eerste thuisnederlaag van het seizoen. De Waaslanders zakken daardoor naar de tiende plaats met negen punten uit acht wedstrijden. Lommel doet dan weer een uitstekende zaak en klimt met elf punten naar de achtste plaats in de Jupiler Pro League.