Datum: 09/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Freethiel
Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen
Lommel haalt uit op de Freethiel en bezorgt Beveren pijnlijke primeur dit seizoen
Foto: © photonews

SK Beveren heeft vrijdagavond zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen geleden. Lommel SK kwam met 1-3 winnen op het veld van de Waaslanders. Don-Angelo Konadu (x2) en Lucas Schoofs zorgden voor de doelpunten.

SK Beveren en Lommel namen het vrijdagavond tegen elkaar op om de Jupiler Pro League weer te hervatten. Konaté en Gomis kwamen voor Keller en Jans in de basis bij de thuisploeg. Joey Pelupessy zit nog bij de nationale ploeg van Indonesië, hij werd vervangen door Dada-Mascoll bij Lommel.

Beveren begon het best aan de partij en nam het initiatief in handen. Na tien minuten moest Lommel-doelman Pieklak al stevig ingrijpen op een kopbal van Kaboré. De bezoekers loerden vooral op de omschakeling en kwamen daar ook enkele keren gevaarlijk uit. Appuah kreeg vroeg een vrije kopkans, maar besloot in de handen van Schenk. 

Lommel slaat toe op stilstaande fase

Het eerste doelpunt viel halverwege de eerste helft. Nicolas Rommens schilderde een hoekschop op het hoofd van Don-Angelo Konadu, die knap raak kopte. Het was meteen het eerste tegendoelpunt dat Beveren dit seizoen in eigen huis moest slikken.

De thuisploeg had veel balbezit, maar slaagde er lange tijd nauwelijks in om dat om te zetten in uitgespeelde kansen. Vlak voor de rust lukte dat wel. Christian Brüls bediende Chris Lokesa met een fraai hakje en die maakte er zonder aarzelen 1-1 van, wat ook de tussenstand bij de rust bleef.

Lommel beslist wedstrijd na rust

Na de pauze sloeg Lommel meteen opnieuw toe. Jason van Duiven dribbelde zich het strafschopgebied in en legde af voor Konadu, die met zijn tweede van de avond de 1-2 binnenwerkte.

Beveren kreeg nauwelijks tijd om te herstellen, want enkele minuten later werd het zelfs 1-3. Opnieuw lag een hoekschop aan de basis van het doelpunt. Deze keer dook aanvoerder Lucas Schoofs op de juiste plaats op om de Limburgers een dubbele voorsprong te bezorgen.

De thuisploeg probeerde daarna wel iets terug te doen, maar creëerde te weinig echt gevaar. Corners leverden niets op en aan de overkant kwam Lommel zelfs dicht bij een vierde treffer toen Schoofs de paal raakte.

Voor Beveren betekent de nederlaag de eerste thuisnederlaag van het seizoen. De Waaslanders zakken daardoor naar de tiende plaats met negen punten uit acht wedstrijden. Lommel doet dan weer een uitstekende zaak en klimt met elf punten naar de achtste plaats in de Jupiler Pro League.

Opstellingen

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SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 90' 6.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Oumar Konate Cheick 89' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
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Gomis Yoni 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 78/85 (91.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
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Godeau Bruno 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 80/90 (88.9%)
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Janssens Christophe 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 53/70 (75.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/17 (29.4%)
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Dewaele Sieben   90' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 59/71 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Conde Cheick   74' 6.79 -
  • Nauwkeurige passes: 29/30 (96.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Lokesa Chris 74' 7.07 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Brüls Christian A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 62/77 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/18 (22.2%)
  • Balverliezen: 35
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Margaritha Jearl 62' 5.76 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kaboré Elohim 62' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Bank
Thompson Dominic 1' 5.91  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Najim Ilyes 16' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Slegers Ferre 0'  
Diouf Junior Raymond 0'  
Verschueren Arno 28' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
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Olatunji Victor 28' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Robatsch Jannik 0'  
Lusamba Tshiolola Josua 0'  
Mertens Lennart 16' 6.3 -
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Lommel SK Lommel SK
Konadu Don-Angelo ⚽ ⚽ 85' 9.27 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Pieklak Matthias 90' 6.95 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
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van Duiven Jason 90' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Eyoma Timothy 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Rommens Nicolas A A 90' 8.1 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
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Adewoye Shawn   90' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Schoofs Lucas 90' 8.08 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Dada-Mascoll Isaiah 71' 6.58 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Talvitie Juho A 90' 7.31 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Reyners Tom 78' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Appuah Stredair 78' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Ivezic Nikola 0'  
Odede Elijah Olaniyi 0'  
Vandecraen Emile 0'  
Gordic Djordje 12' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Vercauteren Rik 0'  
Corthouts Niek 12' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gooijer Tristan 19' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
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Reumers Alexander 5' 6.77  
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Herbeleef SK Beveren - Lommel SK

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 10/10 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 10/10 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 10/10 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 10/10 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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