Datum: 11/10/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Het Kuipje

LIVE: Antwerp nu wel héél diep in de problemen tegen Westerlo!

KVC Westerlo en Antwerp sluiten zondagavond om 18.30 uur hun lange interlandbreak af in 't Kuipje. Bij de bezoekers voert coach Marvin Compper maar liefst vijf wissels door: Foulon voor Schelfhout, Salah voor Scott, Benitez voor Busi, Renders voor Deuff en Somers voor Fofana. Bij Westerlo komt Van den Keybus in de ploeg voor Congreve.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   84' 9" 
Brandon Morren vanuit Westerlo
Discussieer live mee! Lees 94 reacties...
81
 Bijna de 4-1! Na een gelukje krijgt Tsimba de bal bij zich met enkel Nozawa nog voor hem, maar hij trapt op de keeper.
77
  Gele kaart voor Snayder Porozo
74
 Scott dribbelt richting doel en haalt de trekker over, maar Jungdal heeft een prima redding in huis.
73
 Vervangen Norman Bassette
Ingevallen Reda Laalaoui
72

Goal 		Doelpunt van Felix Emmanuel Tsimba
Daar is de 3-1! Bassette knalt tegen de binnenkant van de paal waarna de bal terug in het pak belandt. Tsimba staat op de juiste plaats op het juiste moment en legt de derde voor Westerlo simpel binnen.
71
 Tsimba trapt naast doel. Antwerp laat gaten achteraan.
67
 Antwerp kiest vol voor de aanval nu. Een serieuze gok met tien tegen elf, maar Compper kan moeilijk anders.
65
 Vervangen Ibrahim Salah
Ingevallen Modibo Fofana
65
 Vervangen Xander Dierckx
Ingevallen Christopher Scott
60

Goal 		Doelpunt van Norman Bassette (Shunsuke Saito)
Erop en erover! Bassette kopt Westerlo naar de 2-1 na de rode kaart voor Benitez!
57
 Vervangen Michael Frey
Ingevallen Snayder Porozo
57
 De wedstrijd is wat in evenwicht op dit moment. Kan Westerlo profiteren van de numerieke meerderheid?
56
  Gele kaart voor Isa Sakamoto
51
  Rode kaart voor Mauricio Benítez
50
 Krijgen we een rode kaart voor Mauricio Benítez? De VAR is het aan het nakijken...
Benitez gaat met een gestrekt been hard in op Lapage. Een onnodige actie die hem na een VAR-interventie rood oplevert.
49
  Gele kaart voor Mauricio Benítez
46
 Vervangen Thomas Van Den Keybus
Ingevallen Felix Emmanuel Tsimba
46
 De bal rolt weer in 't Kuipje!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+2

Goal 		Doelpunt van Cisse Sandra (Dylan Ourega)
Dan toch 1-1, op slag van rust! Ourega kopt het leer richting doel, maar zijn poging zou naast gaan. Sandra komt goed ingelopen en tikt het leer tegen de touwen!
45+1
 Westerlo lijkt helemaal op het einde van de eerste helft toch wat boven water te komen, zonder echt gevaarlijk te zijn.
45
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
44
 De eerste helft bloedt wat dood, maar we kunnen eerste poging van Westerlo noteren. Sakamoto knalt de bal naast doel.
36
 Saito versiert een hoekschop voor Westerlo, maar die draait op niets uit. Voorlopig staat de teller van schoten nog op nul bij de thuisploeg.
33
 Salah probeert het van ver met een degelijke poging, maar de bal gaat naast.
31
 Het is een stevige strijd aan het worden met veel intensiteit langs beide kanten. Het voetbal is er voorlopig wat uit.
26
  Gele kaart voor Thomas Van Den Keybus
Van den Keybus krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd.
22

Goal 		Doelpunt van Ibrahim Salah
Het bezoekersvak ontploft helemaal! Antwerp kan zijn goede start bekronen met een doelpunt. Salah komt goed ingelopen op een hoge bal en knalt het leer in één tijd, zonder te twijfelen, tegen de touwen.
20
 Bij Westerlo draait het voorlopig vierkant. De Kemphanen vinden geen oplossingen vooraan en liggen onder.
15
 Nu is het Salah die naast de kooi van Jungdal besluit. Buiten de poging van Somers hebben we nog geen grote kansen gezien.
14
Westerlo - Antwerp
12
 Benitez knalt naast. Antwerp is toch de betere ploeg in de openingsfase. Westerlo heeft nog niet veel kunnen laten zien.
7
 Een enorme kans voor Antwerp! Somers komt oog in oog met Jungdal, maar zijn afwerking laat te wensen over. Hij trapt recht op de doelman
6
 Frey knalt een volley over doel.
4
 De eerste corner van Antwerp is meteen een gevaarlijk. De bal gaat voorbij alles en iedereen, tot Sandra het leer kan wegkoppen.
1
 Scheidsrechter Bram Van Driessche fluit de partij op gang!
1
 Westerlo - Antwerp: 0-0
Westerlo (Westerlo - Antwerp)
Westerlo: Andreas Jungdal - Lasse Flo - Seiji Kimura - Amando Lapage - Dylan Ourega - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Thomas Van Den Keybus - Isa Sakamoto - Shunsuke Saito - Norman Bassette
Bank: Bill Lathouwers - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Reda Laalaoui - David Amegnaglo - Felix Emmanuel Tsimba - Lucas Mbamba-Muanda - Pape Diong - Botond Balogh - Min-hyeok Yang

Antwerp (Westerlo - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Semm Renders - Rein Van Helden - Alvaro Cortes - Daam Foulon - Mauricio Benítez - Xander Dierckx - Thibo Somers - Arthur Vermeeren - Ibrahim Salah - Michael Frey
Bank: Yuto Tsunashima - Christopher Scott - Farouck Adekami - Modibo Fofana - Luca Schelfhout - Snayder Porozo - Maxime Busi - Niels Devalckeneer - Luis Narh
Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.6 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Flo Lasse 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 63/68 (92.6%)
Meer statistieken
Lapage Amando 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 65/71 (91.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ourega Dylan A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Fofana Ibrahim 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Sandra Cisse 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van Den Keybus Thomas   45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sakamoto Isa   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bassette Norman 73' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Lathouwers Bill 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Laalaoui Reda 17' -
Amegnaglo David 0'  
Tsimba Felix Emmanuel 45' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Diong Pape 0'  
Balogh Botond 0'  
Yang Min-hyeok 0'  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 5.9 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Renders Semm 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 46/48 (95.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Cortes Alvaro 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 56/66 (84.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Foulon Daam 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio   51' 6.1 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/32 (96.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 65' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Vermeeren Arthur 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 31/33 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Salah Ibrahim 65' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Frey Michael 57' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tsunashima Yuto 0'  
Scott Christopher 25' 6.0 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Adekami Farouck 0'  
Fofana Modibo 25' 6.2 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Schelfhout Luca 0'  
Porozo Snayder 33' 5.8 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Busi Maxime 0'  
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 0'  

Vooraf

LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen
LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen
Foto: © photonews

KVC Westerlo en Antwerp sluiten zondagavond om 18.30 uur hun lange interlandbreak af met een onderling duel in Het Kuipje. Beide ploegen staan er heel anders voor. Westerlo vond vlak voor de onderbreking eindelijk zijn ritme, terwijl Antwerp dringend nood heeft aan een resultaat na een bijzonder moeilijke reeks.

Westerlo kende nochtans een slechte competitiestart met drie nederlagen op rij. Daarna kwam er beterschap. Een gelijkspel tegen Zulte Waregem werd gevolgd door drie overwinningen op rij tegen KV Mechelen, Standard en STVV. Daardoor klom de ploeg van Issame Charaï opnieuw richting middenmoot.

Charaï kon tijdens de interlandperiode grotendeels met zijn groep doorwerken. Doğucan Haspolat blijft wel onzeker door een enkelblessure. Voor de thuisploeg wordt het vooral zaak om het goede gevoel van voor de onderbreking opnieuw vast te grijpen.

Antwerp moet stilaan reageren

Bij Antwerp ligt de druk een stuk hoger. De Great Old verloor zijn laatste vier competitiewedstrijden en zakte daardoor weg in het klassement. Vooral defensief liep het de voorbije weken geregeld fout.

Coach Marvin Compper probeerde tijdens de interlandperiode opnieuw meer lijn in zijn ploeg te krijgen. Antwerp trok onder meer op ministage en hoopt dat de onderbreking voor een mentale reset heeft gezorgd.

Voor Westerlo ligt er zondag dan weer een kans om zijn sterke reeks verder uit te bouwen. Een vierde opeenvolgende competitiezege zou bevestigen dat de zwakke seizoensstart volledig verteerd is.

Antwerp kan zich weinig nieuw puntenverlies permitteren als het niet verder wil wegzakken. Daardoor krijgt het duel in Het Kuipje meteen een interessant spanningsveld: Westerlo wil bevestigen, Antwerp moet reageren.

 

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 3-1 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved