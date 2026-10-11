LIVE: Antwerp nu wel héél diep in de problemen tegen Westerlo!

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Brandon Morren vanuit Westerlo
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81
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Bijna de 4-1! Na een gelukje krijgt Tsimba de bal bij zich met enkel Nozawa nog voor hem, maar hij trapt op de keeper.
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Gele kaart voor Snayder Porozo
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Scott dribbelt richting doel en haalt de trekker over, maar Jungdal heeft een prima redding in huis.
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73
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Norman Bassette
Reda Laalaoui
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Doelpunt van Felix Emmanuel Tsimba
Daar is de 3-1! Bassette knalt tegen de binnenkant van de paal waarna de bal terug in het pak belandt. Tsimba staat op de juiste plaats op het juiste moment en legt de derde voor Westerlo simpel binnen.
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Tsimba trapt naast doel. Antwerp laat gaten achteraan.
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Antwerp kiest vol voor de aanval nu. Een serieuze gok met tien tegen elf, maar Compper kan moeilijk anders.
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Ibrahim Salah
Modibo Fofana
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Xander Dierckx
Christopher Scott
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Doelpunt van Norman Bassette (Shunsuke Saito)
Erop en erover! Bassette kopt Westerlo naar de 2-1 na de rode kaart voor Benitez!
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Michael Frey
Snayder Porozo
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De wedstrijd is wat in evenwicht op dit moment. Kan Westerlo profiteren van de numerieke meerderheid?
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Gele kaart voor Isa Sakamoto
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Rode kaart voor Mauricio Benítez
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Krijgen we een rode kaart voor Mauricio Benítez? De VAR is het aan het nakijken...
Benitez gaat met een gestrekt been hard in op Lapage. Een onnodige actie die hem na een VAR-interventie rood oplevert.
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Gele kaart voor Mauricio Benítez
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Thomas Van Den Keybus
Felix Emmanuel Tsimba
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46
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De bal rolt weer in 't Kuipje!
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Rust
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45+2
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Doelpunt van Cisse Sandra (Dylan Ourega)
Dan toch 1-1, op slag van rust! Ourega kopt het leer richting doel, maar zijn poging zou naast gaan. Sandra komt goed ingelopen en tikt het leer tegen de touwen!
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45+1
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Westerlo lijkt helemaal op het einde van de eerste helft toch wat boven water te komen, zonder echt gevaarlijk te zijn.
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45
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We krijgen 1 minuten blessuretijd.
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De eerste helft bloedt wat dood, maar we kunnen eerste poging van Westerlo noteren. Sakamoto knalt de bal naast doel.
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Saito versiert een hoekschop voor Westerlo, maar die draait op niets uit. Voorlopig staat de teller van schoten nog op nul bij de thuisploeg.
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Salah probeert het van ver met een degelijke poging, maar de bal gaat naast.
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Het is een stevige strijd aan het worden met veel intensiteit langs beide kanten. Het voetbal is er voorlopig wat uit.
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Gele kaart voor Thomas Van Den Keybus
Van den Keybus krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd.
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Doelpunt van Ibrahim Salah
Het bezoekersvak ontploft helemaal! Antwerp kan zijn goede start bekronen met een doelpunt. Salah komt goed ingelopen op een hoge bal en knalt het leer in één tijd, zonder te twijfelen, tegen de touwen.
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Bij Westerlo draait het voorlopig vierkant. De Kemphanen vinden geen oplossingen vooraan en liggen onder.
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Nu is het Salah die naast de kooi van Jungdal besluit. Buiten de poging van Somers hebben we nog geen grote kansen gezien.
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Benitez knalt naast. Antwerp is toch de betere ploeg in de openingsfase. Westerlo heeft nog niet veel kunnen laten zien.
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Een enorme kans voor Antwerp! Somers komt oog in oog met Jungdal, maar zijn afwerking laat te wensen over. Hij trapt recht op de doelman
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Frey knalt een volley over doel.
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De eerste corner van Antwerp is meteen een gevaarlijk. De bal gaat voorbij alles en iedereen, tot Sandra het leer kan wegkoppen.
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Scheidsrechter Bram Van Driessche fluit de partij op gang!
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Westerlo - Antwerp: 0-0
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Westerlo:
Andreas Jungdal
- Lasse Flo
- Seiji Kimura
- Amando Lapage
- Dylan Ourega
- Ibrahim Fofana
- Cisse Sandra
- Thomas Van Den Keybus
- Isa Sakamoto
- Shunsuke Saito
- Norman Bassette
Bank:
Bill Lathouwers
- Naoufal Bohamdi-Kamoni
- Reda Laalaoui
- David Amegnaglo
- Felix Emmanuel Tsimba
- Lucas Mbamba-Muanda
- Pape Diong
- Botond Balogh
- Min-hyeok Yang
Antwerp:
Taishi Brandon Nozawa
- Semm Renders
- Rein Van Helden
- Alvaro Cortes
- Daam Foulon
- Mauricio Benítez
- Xander Dierckx
- Thibo Somers
- Arthur Vermeeren
- Ibrahim Salah
- Michael Frey
Bank:
Yuto Tsunashima
- Christopher Scott
- Farouck Adekami
- Modibo Fofana
- Luca Schelfhout
- Snayder Porozo
- Maxime Busi
- Niels Devalckeneer
- Luis Narh