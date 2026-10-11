LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen

KVC Westerlo en Antwerp sluiten zondagavond om 18.30 uur hun lange interlandbreak af met een onderling duel in Het Kuipje. Beide ploegen staan er heel anders voor. Westerlo vond vlak voor de onderbreking eindelijk zijn ritme, terwijl Antwerp dringend nood heeft aan een resultaat na een bijzonder moeilijke reeks.

Westerlo kende nochtans een slechte competitiestart met drie nederlagen op rij. Daarna kwam er beterschap. Een gelijkspel tegen Zulte Waregem werd gevolgd door drie overwinningen op rij tegen KV Mechelen, Standard en STVV. Daardoor klom de ploeg van Issame Charaï opnieuw richting middenmoot.

Charaï kon tijdens de interlandperiode grotendeels met zijn groep doorwerken. Doğucan Haspolat blijft wel onzeker door een enkelblessure. Voor de thuisploeg wordt het vooral zaak om het goede gevoel van voor de onderbreking opnieuw vast te grijpen.

Antwerp moet stilaan reageren

Bij Antwerp ligt de druk een stuk hoger. De Great Old verloor zijn laatste vier competitiewedstrijden en zakte daardoor weg in het klassement. Vooral defensief liep het de voorbije weken geregeld fout.

Coach Marvin Compper probeerde tijdens de interlandperiode opnieuw meer lijn in zijn ploeg te krijgen. Antwerp trok onder meer op ministage en hoopt dat de onderbreking voor een mentale reset heeft gezorgd.

Voor Westerlo ligt er zondag dan weer een kans om zijn sterke reeks verder uit te bouwen. Een vierde opeenvolgende competitiezege zou bevestigen dat de zwakke seizoensstart volledig verteerd is.





Antwerp kan zich weinig nieuw puntenverlies permitteren als het niet verder wil wegzakken. Daardoor krijgt het duel in Het Kuipje meteen een interessant spanningsveld: Westerlo wil bevestigen, Antwerp moet reageren.