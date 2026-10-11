Volg Westerlo - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
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Datum: 11/10/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Het Kuipje

KVC Westerlo en Antwerp sluiten zondagavond om 18.30 uur hun lange interlandbreak af in 't Kuipje. Bij de bezoekers voert coach Marvin Compper maar liefst vijf wissels door: Foulon voor Schelfhout, Salah voor Scott, Benitez voor Busi, Renders voor Deuff en Somers voor Fofana. Bij Westerlo komt Van den Keybus in de ploeg voor Congreve.

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Tijd   18:30 
Brandon Morren vanuit Westerlo
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Westerlo (Westerlo - Antwerp)
Westerlo: Andreas Jungdal - Lasse Flo - Seiji Kimura - Amando Lapage - Dylan Ourega - Ibrahim Fofana - Cisse Sandra - Thomas Van Den Keybus - Isa Sakamoto - Shunsuke Saito - Norman Bassette
Bank: Bill Lathouwers - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Reda Laalaoui - David Amegnaglo - Felix Emmanuel Tsimba - Lucas Mbamba-Muanda - Pape Diong - Botond Balogh - Min-hyeok Yang

Antwerp (Westerlo - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Semm Renders - Rein Van Helden - Alvaro Cortes - Daam Foulon - Mauricio Benítez - Xander Dierckx - Thibo Somers - Arthur Vermeeren - Ibrahim Salah - Michael Frey
Bank: Yuto Tsunashima - Christopher Scott - Farouck Adekami - Modibo Fofana - Luca Schelfhout - Snayder Porozo - Maxime Busi - Niels Devalckeneer - Luis Narh

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas  
Flo Lasse  
Kimura Seiji  
Lapage Amando  
Ourega Dylan  
Fofana Ibrahim  
Sandra Cisse  
Van Den Keybus Thomas  
Sakamoto Isa  
Saito Shunsuke  
Bassette Norman  
Bank
Lathouwers Bill  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Laalaoui Reda  
Amegnaglo David  
Tsimba Felix Emmanuel  
Mbamba-Muanda Lucas  
Diong Pape  
Balogh Botond  
Yang Min-hyeok  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Renders Semm  
Van Helden Rein  
Cortes Alvaro  
Foulon Daam  
Benítez Mauricio  
Dierckx Xander  
Somers Thibo  
Vermeeren Arthur  
Salah Ibrahim  
Frey Michael  
Bank
Tsunashima Yuto  
Scott Christopher  
Adekami Farouck  
Fofana Modibo  
Schelfhout Luca  
Porozo Snayder  
Busi Maxime  
Devalckeneer Niels  
Narh Luis  

Vooraf

LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen
LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen
Foto: © photonews

KVC Westerlo en Antwerp sluiten zondagavond om 18.30 uur hun lange interlandbreak af met een onderling duel in Het Kuipje. Beide ploegen staan er heel anders voor. Westerlo vond vlak voor de onderbreking eindelijk zijn ritme, terwijl Antwerp dringend nood heeft aan een resultaat na een bijzonder moeilijke reeks.

Westerlo kende nochtans een slechte competitiestart met drie nederlagen op rij. Daarna kwam er beterschap. Een gelijkspel tegen Zulte Waregem werd gevolgd door drie overwinningen op rij tegen KV Mechelen, Standard en STVV. Daardoor klom de ploeg van Issame Charaï opnieuw richting middenmoot.

Charaï kon tijdens de interlandperiode grotendeels met zijn groep doorwerken. Doğucan Haspolat blijft wel onzeker door een enkelblessure. Voor de thuisploeg wordt het vooral zaak om het goede gevoel van voor de onderbreking opnieuw vast te grijpen.

Antwerp moet stilaan reageren

Bij Antwerp ligt de druk een stuk hoger. De Great Old verloor zijn laatste vier competitiewedstrijden en zakte daardoor weg in het klassement. Vooral defensief liep het de voorbije weken geregeld fout.

Coach Marvin Compper probeerde tijdens de interlandperiode opnieuw meer lijn in zijn ploeg te krijgen. Antwerp trok onder meer op ministage en hoopt dat de onderbreking voor een mentale reset heeft gezorgd.

Voor Westerlo ligt er zondag dan weer een kans om zijn sterke reeks verder uit te bouwen. Een vierde opeenvolgende competitiezege zou bevestigen dat de zwakke seizoensstart volledig verteerd is.

Antwerp kan zich weinig nieuw puntenverlies permitteren als het niet verder wil wegzakken. Daardoor krijgt het duel in Het Kuipje meteen een interessant spanningsveld: Westerlo wil bevestigen, Antwerp moet reageren.

 

Prono Westerlo - Antwerp

Westerlo wint
Gelijk
Antwerp wint
Westerlo Westerlo wint Gelijk Antwerp Antwerp wint
44.49% 32.68% 22.83%
Populairste
2-1
(68x)		 1-1
(48x)		 2-2
(34x)

Vergelijking Westerlo - Antwerp

Positie

10
13

Punten

10
7

Gewonnen

3
2

Verloren

3
4

Gescoorde doelpunten

15
11

Doelpunten tegen

16
15

Gele kaarten

8
12

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

7
5
8
23/05 20:45 Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo
25/04 20:45 Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp
15/02 16:00 Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
30/08 18:15 Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
19/01 19:15 Antwerp Antwerp 3-2 Westerlo Westerlo
21/09 18:15 Westerlo Westerlo 1-2 Antwerp Antwerp
23/12 18:15 Antwerp Antwerp 2-2 Westerlo Westerlo
15/09 20:45 Westerlo Westerlo 0-3 Antwerp Antwerp
27/12 20:00 Westerlo Westerlo 3-3 Antwerp Antwerp
04/09 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Westerlo Westerlo
28/10 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
02/12 20:30 Westerlo Westerlo P1-1 Antwerp Antwerp
15/03 20:00 Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo
20/10 15:00 Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
29/03 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Westerlo Westerlo
09/11 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Antwerp Antwerp
25/01 15:00 Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
16/08 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Westerlo Westerlo
10/05 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
07/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 Westerlo Westerlo

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:30 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 STVV STVV
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