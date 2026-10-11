Datum: 11/10/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Het Kuipje
Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Westerlo
| 143 reacties
Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo
Foto: © photonews

KVC Westerlo heeft zijn goede reeks verdergezet in eigen huis tegen Antwerp. De Kemphanen wonnen met 5-1 van Antwerp, dat bijna de volledige tweede helft met tien man moest uitspelen na rood voor Benitez. The Great Old blijft met 1 op 18 achter en moet dringend in de spiegel kijken.

KVC Westerlo en Antwerp sloten zondagavond om 18.30 uur hun lange interlandbreak af in 't Kuipje. Bij de bezoekers voerde coach Marvin Compper maar liefst vijf wissels door: Foulon voor Schelfhout, Salah voor Scott, Benitez voor Busi, Renders voor Deuff en Somers voor Fofana. Bij Westerlo kwam Van den Keybus in de ploeg voor Congreve.

Antwerp begon het scherpst aan de wedstrijd en zette Westerlo meteen onder druk. De thuisploeg had het moeilijk om onder de hoge intensiteit van de Great Old uit te voetballen, terwijl de bezoekers al vroeg enkele keren dreigend opdoken rond het strafschopgebied van Jungdal.

Antwerp beloont sterke start

Na amper zeven minuten kreeg Antwerp al een uitstekende mogelijkheid. Somers verscheen alleen voor Jungdal, maar besloot recht op de Westerlo-doelman. Even later probeerden ook Benitez en Salah het vanop afstand, zonder succes.

Westerlo vond aanvallend nauwelijks oplossingen. Na een halfuur spelen minuten had de thuisploeg zelfs nog geen enkele doelpoging laten optekenen en het was dan ook geen verrassing dat Antwerp even later de score opende.

Ibrahim Salah kwam goed ingelopen op een hoge bal en twijfelde geen seconde. De aanvaller nam het leer in één tijd op de slof en liet Jungdal kansloos. De bezoekers kregen daarmee de beloning voor hun betere openingsfase.

Na de 0-1 werd de wedstrijd wat bitsiger. Van den Keybus pakte de eerste gele kaart van de avond en beide ploegen gingen steeds steviger de duels in. Het tempo zakte daardoor en echt goed voetbal werd schaarser.

Antwerp bleef wel de ploeg die het meeste dreiging uitstraalde. Salah probeerde het nog eens van ver, terwijl Westerlo pas vlak voor de rust zijn eerste schot kon laten noteren. Sakamoto mikte naast.

Westerlo slaat toe op slag van rust

Net toen het erop leek dat Antwerp met een voorsprong de kleedkamer zou opzoeken, kwam Westerlo alsnog langszij. Dylan Ourega kopte een bal richting doel. Zijn poging leek naast te gaan, maar Cisse Sandra stond op de juiste plaats en tikte het leer in blessuretijd binnen.

Zo gingen beide ploegen rusten bij 1-1. Antwerp mocht zich op basis van de eerste helft de gevaarlijkste ploeg noemen, maar Westerlo had met zijn late gelijkmaker de wedstrijd vlak voor de pauze helemaal opnieuw opengebroken.

Antwerp lange tijd met tien

De Kemphanen kwamen goed uit de kleedkamer en Antwerp kreeg al vroeg in de tweede helft een ferme domper te verwerken. Benitez ging veel te hard door op Lapage, een onnodige ingreep. Eerst kreeg hij geel, maar na een VAR-interventie werd dat een rode kaart waardoor de bezoekers met tien verder moesten.

Dat numerieke voordeel kon Westerlo ook snel uitbuiten. Na een uur spelen kon Bassette, op aangeven van Saito, met een prima kopbal voor de 2-1 zorgen. 

Na de derde treffer van de partij koos Antwerp met tien tegen elf vol voor de aanval. Een risico, maar coach Compper had weinig keuze. Ondertussen kantelde de wedstrijd steeds meer in het voordeel van Westerlo, dat na de pauze een ander gelaat toonde.

Een dikke tien minuten na het doelpunt van Bassette leek Westerlo alle schaapjes op het droge te hebben. Bassette knalde op de paal, waarna de bal opnieuw in het pak terechtkwam voor doel. Tsimba stond te wachten en werkte simpel af: 3-1.

Helemaal op het einde van de reguliere speeltijd kon Flo er nog een schepje bovenop doen, via een afgeweken bal werd het 4-1, al bleef het daar niet bij. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd kon invaller Yang met een geweldige dribbel en een nóg betere plaatsbal er 5-1 van maken. Paal-binnenn, en zo werd de eindstand vastgelegd.

1 op 18 voor Antwerp, 12 op 12 voor Westerlo

Westerlo staat na deze nieuwe overwinning op de zesde plaats in het klassement met 13 punten na acht speeldagen. Voor Antwerp oogt de situatie minder rooskleurig. The Great Old blijft met 1 op 18 achter en staat 13e in het klassement met zeven punten. 

Opstellingen

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Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas A 90' 7.36 -
  • Assists: 1
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 4
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
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Flo Lasse 90' 7.55 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Kimura Seiji 90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 73/79 (92.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Lapage Amando 90' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 79/89 (88.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Ourega Dylan A 90' 6.68 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Fofana Ibrahim 90' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 52/61 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Sandra Cisse 89' 8.16 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Van Den Keybus Thomas   45' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Sakamoto Isa   85' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Saito Shunsuke A 85' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Bassette Norman 73' 7.87 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Bank
Lathouwers Bill 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 5' 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
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Laalaoui Reda 17' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
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Amegnaglo David 0'  
Tsimba Felix Emmanuel 45' 7.45 -
  • Goals: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
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Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Diong Pape 1' 6.25  
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Balogh Botond 0'  
Yang Min-hyeok 5' 7.36  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 5.87 6
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Renders Semm 85' 5.84 5
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 6.65 5
  • Nauwkeurige passes: 51/54 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Cortes Alvaro   90' 5.72 6
  • Nauwkeurige passes: 61/71 (85.9%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
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Foulon Daam 84' 5.71 4
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Benítez Mauricio   51' 6.08 6
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/32 (96.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 65' 6.48 6
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 5.91 4
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vermeeren Arthur 90' 6.68 6
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Intercepties: 4
Meer statistieken
Salah Ibrahim 65' 7.82 4
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Frey Michael 57' 6.54 2
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Tsunashima Yuto 6' 5.47  
Meer statistieken
Scott Christopher   25' 5.8 4
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Adekami Farouck 0'  
Fofana Modibo 25' 5.96 5
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Schelfhout Luca 0'  
Porozo Snayder   33' 5.63 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Busi Maxime 0'  
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 5' 6.27  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Vooraf

LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen

LIVE: Westerlo kan Antwerp nog dieper in de problemen duwen

12:32

KVC Westerlo en Antwerp sluiten zondagavond om 18.30 uur hun lange interlandbreak af met een onderling duel in Het Kuipje. Beide ploegen staan er heel anders voor. Westerlo...

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV
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