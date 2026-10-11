Zes doelpunten in 't Kuipje: Antwerp beleeft horroravond en krijgt serieus pak slaag van Westerlo

KVC Westerlo heeft zijn goede reeks verdergezet in eigen huis tegen Antwerp. De Kemphanen wonnen met 5-1 van Antwerp, dat bijna de volledige tweede helft met tien man moest uitspelen na rood voor Benitez. The Great Old blijft met 1 op 18 achter en moet dringend in de spiegel kijken.

KVC Westerlo en Antwerp sloten zondagavond om 18.30 uur hun lange interlandbreak af in 't Kuipje. Bij de bezoekers voerde coach Marvin Compper maar liefst vijf wissels door: Foulon voor Schelfhout, Salah voor Scott, Benitez voor Busi, Renders voor Deuff en Somers voor Fofana. Bij Westerlo kwam Van den Keybus in de ploeg voor Congreve.

Antwerp begon het scherpst aan de wedstrijd en zette Westerlo meteen onder druk. De thuisploeg had het moeilijk om onder de hoge intensiteit van de Great Old uit te voetballen, terwijl de bezoekers al vroeg enkele keren dreigend opdoken rond het strafschopgebied van Jungdal.

Antwerp beloont sterke start

Na amper zeven minuten kreeg Antwerp al een uitstekende mogelijkheid. Somers verscheen alleen voor Jungdal, maar besloot recht op de Westerlo-doelman. Even later probeerden ook Benitez en Salah het vanop afstand, zonder succes.

Westerlo vond aanvallend nauwelijks oplossingen. Na een halfuur spelen minuten had de thuisploeg zelfs nog geen enkele doelpoging laten optekenen en het was dan ook geen verrassing dat Antwerp even later de score opende.

Ibrahim Salah kwam goed ingelopen op een hoge bal en twijfelde geen seconde. De aanvaller nam het leer in één tijd op de slof en liet Jungdal kansloos. De bezoekers kregen daarmee de beloning voor hun betere openingsfase.





Na de 0-1 werd de wedstrijd wat bitsiger. Van den Keybus pakte de eerste gele kaart van de avond en beide ploegen gingen steeds steviger de duels in. Het tempo zakte daardoor en echt goed voetbal werd schaarser.

Antwerp bleef wel de ploeg die het meeste dreiging uitstraalde. Salah probeerde het nog eens van ver, terwijl Westerlo pas vlak voor de rust zijn eerste schot kon laten noteren. Sakamoto mikte naast.

Westerlo slaat toe op slag van rust

Net toen het erop leek dat Antwerp met een voorsprong de kleedkamer zou opzoeken, kwam Westerlo alsnog langszij. Dylan Ourega kopte een bal richting doel. Zijn poging leek naast te gaan, maar Cisse Sandra stond op de juiste plaats en tikte het leer in blessuretijd binnen.

Zo gingen beide ploegen rusten bij 1-1. Antwerp mocht zich op basis van de eerste helft de gevaarlijkste ploeg noemen, maar Westerlo had met zijn late gelijkmaker de wedstrijd vlak voor de pauze helemaal opnieuw opengebroken.

Antwerp lange tijd met tien

De Kemphanen kwamen goed uit de kleedkamer en Antwerp kreeg al vroeg in de tweede helft een ferme domper te verwerken. Benitez ging veel te hard door op Lapage, een onnodige ingreep. Eerst kreeg hij geel, maar na een VAR-interventie werd dat een rode kaart waardoor de bezoekers met tien verder moesten.

Dat numerieke voordeel kon Westerlo ook snel uitbuiten. Na een uur spelen kon Bassette, op aangeven van Saito, met een prima kopbal voor de 2-1 zorgen.

Na de derde treffer van de partij koos Antwerp met tien tegen elf vol voor de aanval. Een risico, maar coach Compper had weinig keuze. Ondertussen kantelde de wedstrijd steeds meer in het voordeel van Westerlo, dat na de pauze een ander gelaat toonde.

Een dikke tien minuten na het doelpunt van Bassette leek Westerlo alle schaapjes op het droge te hebben. Bassette knalde op de paal, waarna de bal opnieuw in het pak terechtkwam voor doel. Tsimba stond te wachten en werkte simpel af: 3-1.

Helemaal op het einde van de reguliere speeltijd kon Flo er nog een schepje bovenop doen, via een afgeweken bal werd het 4-1, al bleef het daar niet bij. In de allerlaatste minuut van de blessuretijd kon invaller Yang met een geweldige dribbel en een nóg betere plaatsbal er 5-1 van maken. Paal-binnenn, en zo werd de eindstand vastgelegd.

1 op 18 voor Antwerp, 12 op 12 voor Westerlo

Westerlo staat na deze nieuwe overwinning op de zesde plaats in het klassement met 13 punten na acht speeldagen. Voor Antwerp oogt de situatie minder rooskleurig. The Great Old blijft met 1 op 18 achter en staat 13e in het klassement met zeven punten.