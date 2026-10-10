Gent speelt zakelijke partij op het veld van Zulte Waregem

Op speeldag acht in de Jupiler Pro League ontving Zulte Waregem Gent in de Elindus Arena. Gent verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, terwijl ook Zulte Waregem een goede competitiestart kende. Bij Zulte Waregem stond Gabriël opnieuw tussen de palen. Rik De Mil bracht veel nieuwe spelers tussen de lijnen.

Door de winst van Club Brugge tegen La Louvière wist Gent wat te doen op het veld van Zulte Waregem. Met drie extra punten konden de mannen van Rik De Mil de voeling met de top van het klassement behouden. Union speelt pas op zondag, waardoor Gent ook even aan de leiding kan komen.

Flater van Gabriël

KAA Gent nam de wedstrijd dan ook meteen in handen. De troepen van Rik De Mil hadden iets meer balbezit en creëerden in de eerste helft enkele kansen. Het was door misstappen van Gabriël dat het 0-1 werd.

Ementa kopte een lange inworp van Gent verder in zijn eigen strafschopgebied. Gabriël leek het leer makkelijk te plukken, maar loste de bal. Cisse was er als de kippen bij om de bal tegen de netten te duwen.

Gent had de bovenhand in de eerste helft en hetzelfde spelbeeld ontplooide zich in de eerste minuten van de tweede helft. Zulte Waregem ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg enkele kansen, maar er zat telkens een Gents been of Roef tussen.

Zulte Waregem met tien verder

Tot overmaat van ramp moest Zulte Waregem het laatste kwartier nog met tien verder. Mbaye kreeg terecht rood na een tackle op het onderbeen van Lopes. Laforge nam zijn tijd na tussenkomst van de VAR, maar nam uiteindelijk de juiste beslissing.





Een tienkoppig Zulte Waregem kon geen vuist meer maken tegen Gent, dat er zelfs nog 0-2 van maakte. Dat was meteen ook de eindstand. Balikwisha kopte een voorzet van Dean tegen de touwen. Gent staat zo even aan de kop van het klassement met 22 punten uit acht wedstrijden.