Zulte Waregem Zulte Waregem
0-2
KAA Gent KAA Gent
zwaZulte Waregem
gntKAA Gent
0-1
12' Ibrahima Cisse
0-2
90+2' Michel Ange Balikwisha (Max Dean)
Datum: 10/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Regenboogstadion
Gent speelt zakelijke partij op het veld van Zulte Waregem
Gent speelt zakelijke partij op het veld van Zulte Waregem
Foto: © photonews

Op speeldag acht in de Jupiler Pro League ontving Zulte Waregem Gent in de Elindus Arena. Gent verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, terwijl ook Zulte Waregem een goede competitiestart kende. Bij Zulte Waregem stond Gabriël opnieuw tussen de palen. Rik De Mil bracht veel nieuwe spelers tussen de lijnen.

Door de winst van Club Brugge tegen La Louvière wist Gent wat te doen op het veld van Zulte Waregem. Met drie extra punten konden de mannen van Rik De Mil de voeling met de top van het klassement behouden. Union speelt pas op zondag, waardoor Gent ook even aan de leiding kan komen.

Flater van Gabriël

KAA Gent nam de wedstrijd dan ook meteen in handen. De troepen van Rik De Mil hadden iets meer balbezit en creëerden in de eerste helft enkele kansen. Het was door misstappen van Gabriël dat het 0-1 werd.

Ementa kopte een lange inworp van Gent verder in zijn eigen strafschopgebied. Gabriël leek het leer makkelijk te plukken, maar loste de bal. Cisse was er als de kippen bij om de bal tegen de netten te duwen.

Gent had de bovenhand in de eerste helft en hetzelfde spelbeeld ontplooide zich in de eerste minuten van de tweede helft. Zulte Waregem ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg enkele kansen, maar er zat telkens een Gents been of Roef tussen.

Zulte Waregem met tien verder

Tot overmaat van ramp moest Zulte Waregem het laatste kwartier nog met tien verder. Mbaye kreeg terecht rood na een tackle op het onderbeen van Lopes. Laforge nam zijn tijd na tussenkomst van de VAR, maar nam uiteindelijk de juiste beslissing.

Een tienkoppig Zulte Waregem kon geen vuist meer maken tegen Gent, dat er zelfs nog 0-2 van maakte. Dat was meteen ook de eindstand. Balikwisha kopte een voorzet van Dean tegen de touwen. Gent staat zo even aan de kop van het klassement met 22 punten uit acht wedstrijden.

Opstellingen

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Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 7.26 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Diakité Salim 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 32/41 (78%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Lemoine Laurent 90' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 60/68 (88.2%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 62/69 (89.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Cappelle Yannick 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 78' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Ake Marley 90' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mbaye Malick   74' 5.56 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Hedl Tobias 66' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 19/30 (63.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Mituljikic Nikola 0'  
Mbodji Youssoupha 0'  
Atrok Zalan 24' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou 0'  
Ujka Serxho 12' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 0'  
Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 7.97 9
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 7.48 -
  • Nauwkeurige passes: 63/69 (91.3%)
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Burgess Christian 90' 7.83 -
  • Nauwkeurige passes: 62/71 (87.3%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 53/58 (91.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 62' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 22/22 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 69' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 87' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 35/49 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 7.08 -
  • Nauwkeurige passes: 49/55 (89.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Balikwisha Michel Ange 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 41/47 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 87' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cisse Ibrahima 62' 7.95 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Bank
Omgba Aimé   3' 6.77  
Meer statistieken
Wilson Kyrell 0'  
Dean Max A 28' 6.99 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 21' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Volckaert Matties 28' 7.27 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Seck El Hadji 3' 6.5  
Meer statistieken
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Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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