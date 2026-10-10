Datum: 10/10/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Regenboogstadion

LIVE: Gent op voorsprong dankzij mistasten van Gabriël!

Op speeldag acht in de Jupiler Pro League ontvangt Zulte Waregem Gent in de Elindus Arena. Gent verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, terwijl ook Zulte Waregem een goede competitiestart kende. Bij Zulte Waregem staat Gabriël opnieuw tussen de palen. Rik De Mil brengt veel nieuwe spelers tussen de lijnen.

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Stand Live
Tijd   50' 5" 
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 De bal rolt opnieuw in de Elindus Arena!


Scheidsrechter 		Rust


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 Gent heeft de wedstrijd onder controle. Het lijkt eerder 0-2 te worden dan 1-1...
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 Goore kan de bal van Sonko net niet meenemen. Dit had een hele grote kans kunne zijn voor Gent...
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 Balikwisha geeft mee met Sonko, die de bal op de achterlijn in één tijd voorgeeft. Daar vindt hij net geen teamgenoot om de bal binnen te werken, waardoor Lemoine het leer kan wegwerken.
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 Redding van Gabriël!
Sonko trapt de bal in twee tijden heerlijk naar doel, maar Gabriël komt tussen met een goede redding!
16
 Sonko gaat makkelijk voorbij Claes en duikt via de rechterkant het strafschopgebied in. Lemoine werkt zijn lage voorzet in hoekschop.
13
 Gent op voorsprong!
Ementa kopt een lange inworp van Gent verder in zijn eigen strafschopgebied. Gabriël lijkt het leer makkelijk te plukken, maar lost de bal. Cisse is er als de kippen bij om de bal tegen de netten te duwen.
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Goal 		Doelpunt van Ibrahima Cisse
10
 Van Der Heyden schat een lange bal niet al te best in en geeft zo Mbaye wat ruimte om het leer te controleren. Zijn actie naar de buitenkant creëert te weinig ruimte waardoor Van Der Heyden zijn foutje kan oplossen en tussenkomt met een tackle.
7
 Gent neemt het balbezit iets meer in handen in de openingsminuten, maar creëert nog geen kansen...
1
 Laforge fluit de wedstrijd op gang!
1
 Zulte Waregem - KAA Gent: 0-0
Zulte Waregem (Zulte Waregem - KAA Gent)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Salim Diakité - Laurent Lemoine - Jakob Kiilerich - Yannick Cappelle - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Marley Ake - Malick Mbaye - Tobias Hedl - Anosike Ementa
Bank: Louis Bostyn - Nikola Mituljikic - Youssoupha Mbodji - Zalan Atrok - Ousseynou Niang - Serxho Ujka - Benoit De Jaegere - Kewan Vemba - Hemsley Akpa-Chukwu

KAA Gent (Zulte Waregem - KAA Gent)
KAA Gent: Davy Roef - Maksim Paskotsi - Christian Burgess - Siebe Van Der Heyden - Hyllarion Goore - Mathias Delorge - Leonardo Da Silva Lopes - Tiago Araujo - Michel Ange Balikwisha - Momodou Sonko - Ibrahima Cisse
Bank: Aimé Omgba - Kyrell Wilson - Max Dean - Tibe De Vlieger - Kjell Peersman - Abdelkahar Kadri - Rachid Abdoul Ayinde - Mamadou Aliou Diallo - Matties Volckaert - El Hadji Seck

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 6.37  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Diakité Salim 6.11  
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
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Lemoine Laurent 6.74  
  • Nauwkeurige passes: 43/45 (95.6%)
  • Intercepties: 4
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Kiilerich Jakob 6.75  
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
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Cappelle Yannick 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Claes Thomas 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
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Lofolomo Enrique 6.38  
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Ake Marley 6.51  
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Mbaye Malick 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Hedl Tobias 6.66  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Ementa Anosike 6.19  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Bank
Bostyn Louis  
Mituljikic Nikola  
Mbodji Youssoupha  
Atrok Zalan  
Niang Ousseynou  
Ujka Serxho  
De Jaegere Benoit  
Vemba Kewan  
Akpa-Chukwu Hemsley  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 7.24  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Paskotsi Maksim 7.22  
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
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Burgess Christian 6.96  
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Van Der Heyden Siebe 7.61  
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Goore Hyllarion 6.84  
  • Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Delorge Mathias 7.5  
  • Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
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Lopes Leonardo Da Silva 6.43  
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
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Araujo Tiago 6.98  
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Balikwisha Michel Ange 6.64  
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 6.84  
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Cisse Ibrahima 7.99  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé  
Wilson Kyrell  
Dean Max  
De Vlieger Tibe  
Peersman Kjell  
Kadri Abdelkahar  
Abdoul Ayinde Rachid  
Aliou Diallo Mamadou  
Volckaert Matties  
Seck El Hadji  

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 2-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 11/10 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 11/10 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 11/10 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 11/10 STVV STVV
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