LIVE: Gent op voorsprong dankzij mistasten van Gabriël!
Op speeldag acht in de Jupiler Pro League ontvangt Zulte Waregem Gent in de Elindus Arena. Gent verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, terwijl ook Zulte Waregem een goede competitiestart kende. Bij Zulte Waregem staat Gabriël opnieuw tussen de palen. Rik De Mil brengt veel nieuwe spelers tussen de lijnen.
50' 5"
|
|
Gabriel Brent
|
| 6.37
Brent Gabriel @ Zulte Waregem - KAA Gent6.37
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/16 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Diakité Salim
|
| 6.11
Salim Diakité @ Zulte Waregem - KAA Gent6.11
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/26 (73.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|12
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Lemoine Laurent
|
| 6.74
Laurent Lemoine @ Zulte Waregem - KAA Gent6.74
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|4
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|43/45 (95.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 43/45 (95.6%)
- Intercepties: 4
|
Kiilerich Jakob
|
| 6.75
Jakob Kiilerich @ Zulte Waregem - KAA Gent6.75
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|34/36 (94.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
- Sleutelpasses: 1
|
Cappelle Yannick
|
| 6.52
Yannick Cappelle @ Zulte Waregem - KAA Gent6.52
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/18 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
|
Claes Thomas
|
| 6.63
Thomas Claes @ Zulte Waregem - KAA Gent6.63
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|33/38 (86.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/4 (75%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
|
Lofolomo Enrique
|
| 6.38
Enrique Lofolomo @ Zulte Waregem - KAA Gent6.38
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/38 (84.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Ake Marley
|
| 6.51
Marley Ake @ Zulte Waregem - KAA Gent6.51
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/19 (84.2%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Mbaye Malick
|
| 6.3
Malick Mbaye @ Zulte Waregem - KAA Gent6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Schoten op doel: 0/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|
Hedl Tobias
|
| 6.66
Tobias Hedl @ Zulte Waregem - KAA Gent6.66
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Ementa Anosike
|
| 6.19
Anosike Ementa @ Zulte Waregem - KAA Gent6.19
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/3
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/16 (68.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/3
|Bank
|
Bostyn Louis
|
|
|
|
|
Mituljikic Nikola
|
|
|
|
|
Mbodji Youssoupha
|
|
|
|
|
Atrok Zalan
|
|
|
|
|
Niang Ousseynou
|
|
|
|
|
Ujka Serxho
|
|
|
|
|
De Jaegere Benoit
|
|
|
|
|
Vemba Kewan
|
|
|
|
|
Akpa-Chukwu Hemsley
|
|
|
|
|
|
|
Roef Davy
|
| 7.24
Davy Roef @ Zulte Waregem - KAA Gent7.24
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|2/2
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Paskotsi Maksim
|
| 7.22
Maksim Paskotsi @ Zulte Waregem - KAA Gent7.22
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|35/38 (92.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
|
Burgess Christian
|
| 6.96
Christian Burgess @ Zulte Waregem - KAA Gent6.96
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|5
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|34/41 (82.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/9 (44.4%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
|
Van Der Heyden Siebe
|
| 7.61
Siebe Van Der Heyden @ Zulte Waregem - KAA Gent7.61
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|30/32 (93.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Goore Hyllarion
|
| 6.84
Hyllarion Goore @ Zulte Waregem - KAA Gent6.84
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/18 (100%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/4 (25%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/18 (100%)
- Sleutelpasses: 2
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
|
Delorge Mathias
|
| 7.5
Mathias Delorge @ Zulte Waregem - KAA Gent7.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/24 (95.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|6/7 (85.7%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Lopes Leonardo Da Silva
|
| 6.43
Leonardo Da Silva Lopes @ Zulte Waregem - KAA Gent6.43
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/22 (68.2%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/2
|
Araujo Tiago
|
| 6.98
Tiago Araujo @ Zulte Waregem - KAA Gent6.98
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/27 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Balikwisha Michel Ange
|
| 6.64
Michel Ange Balikwisha @ Zulte Waregem - KAA Gent6.64
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/19 (73.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Sonko Momodou
|
| 6.84
Momodou Sonko @ Zulte Waregem - KAA Gent6.84
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/16 (68.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Cisse Ibrahima
⚽
|
| 7.99
Ibrahima Cisse @ Zulte Waregem - KAA Gent7.99
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|46
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/9 (44.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|Bank
|
Omgba Aimé
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Wilson Kyrell
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|
Dean Max
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De Vlieger Tibe
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|
Peersman Kjell
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|
|
|
|
Kadri Abdelkahar
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|
Abdoul Ayinde Rachid
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|
|
Aliou Diallo Mamadou
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|
Volckaert Matties
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|
Seck El Hadji
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