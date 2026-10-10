LIVE: Gent op voorsprong dankzij mistasten van Gabriël!

Zulte Waregem: Brent Gabriel - Salim Diakité - Laurent Lemoine - Jakob Kiilerich - Yannick Cappelle - Thomas Claes - Enrique Lofolomo - Marley Ake - Malick Mbaye - Tobias Hedl - Anosike Ementa

Bank: Louis Bostyn - Nikola Mituljikic - Youssoupha Mbodji - Zalan Atrok - Ousseynou Niang - Serxho Ujka - Benoit De Jaegere - Kewan Vemba - Hemsley Akpa-Chukwu



KAA Gent: Davy Roef - Maksim Paskotsi - Christian Burgess - Siebe Van Der Heyden - Hyllarion Goore - Mathias Delorge - Leonardo Da Silva Lopes - Tiago Araujo - Michel Ange Balikwisha - Momodou Sonko - Ibrahima Cisse

Bank: Aimé Omgba - Kyrell Wilson - Max Dean - Tibe De Vlieger - Kjell Peersman - Abdelkahar Kadri - Rachid Abdoul Ayinde - Mamadou Aliou Diallo - Matties Volckaert - El Hadji Seck