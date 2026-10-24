Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus

Zo woelig de voorbije weken en dagen waren, zo vlot ging het voor Antwerp zaterdagmiddag tegen Charleroi. Door doelpunten van Somers en Porozo stond Antwerp al snel op een dubbele voorsprong en meteen na rust zorgde Van Helden voor een mooie 3-0 stand. Charleroi probeerde nog wel maar het was niet de namiddag van de bezoekers.

Snelle voorsprong snijdt Charleroi de adem af

Antwerp begon thuis met 1/18 aan het duel tegen Charleroi terwijl de bezoekers met 21/24 mee bovenin meedraaiden in de Jupiler Pro League. Het contrast kon bijna niet groter zijn tussen de twee ploegen wat betreft vormpeil maar in voetbal kan er veel gebueren.

En dat beweest Antwerp al snel in de openingsfase. Terwijl Charleroi nog naar zijn draai zocht op de Bosuil, zonder meegereisde supporters, trok Antwerp al naar voor op de rechterflank. Renders maakte de overlap bij Mejia en zette voor doel. Een achteruitlopende Keita kon niet voorkomen dat het leer tot bij de vrijstaande Somers kwam en die trapte fijntjes via de paal de 1-0 in doel.

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Het duurde lang vooraleer Charleroi een vuist kon maken op verplaatsing en daar profiteerde de thuisploeg optimaal van met een bedrijvige Porozo. Eerst zorgde hij ervoor dat Charleroi-kapitein lang verder moest met een geel karton achter zijn naam. Halverwege de eerste helft leek hij Salah te voorzien van de 2-0.

De winger kwam echter niet goed uit met zijn passen maar ging vervolgens na contact met Nzita wel neer. Scheidsrechter Wim Smet floot niet voor een strafschop maar kwam na een VAR-interventie terug op die beslissing. Porozo deed het ditmaal zelf en trapte de 2-0 tegen de touwen.

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Charleroi probeert in de partij te komen

Na de dubbele opdoffer kwam Charleroi geleidelijkaan beter in de partij en wilden ze absoluut vermijden om met die stand richting rust te trekken. Het gevaar kwam vooral vanop rechts via Pflücke en Van Den Kerkhof maar Nozawa werd niet echt getest.





Op slag van rust was het dan toch bijna zover. Nadat Pflücke een lange bal mooi aflegde met de borst nam Van Den Kerkhof het leer vol risico op de slof aan de rand van de 16. Nozawa reageerde te laat maar kwam goed weg wanneer de bal op de paal botste.

Van Helden neemt alle twijfels weg

Door het stijgende niveau van Charleroi aan het einde van de eerste helft leek het aan het begin van de tweede helft wel duidelijk dat Antwerp vooral even zou moeten overleven om dan haar kans te grijpen. Maar dat game plan van Charleroi mocht al snel overboord nadat Rein Van Helden aan de tweede paal een corner van Salah piekfijn in de korte hoek kopte. Een driedubbele voorsprong voor Antwerp. Die zou niet meer in gevaar komen toch?

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Charleroi deed er alleszins alles aan om zo snel mogelijk opnieuw in de wedstrijd te komen maar Rein Van Helden bewees naast zijn aanvallende waarde ook snel zijn waarde in de eigen 16. Na een mooie aanval van de bezoekers kon Van Den Kerkhof vrij afwerken. Hij verschalkte Nozawa maar Van Helden stond klaar op de lijn om spectaculair te ontzetten.

Geen eerredders meer

Een zeer bedrijvige Pflücke probeerde ook Romsaas in stelling brengen met een knappe steekpass maar de middenvelder moest te ver uitwijken bij zijn controle en kreeg de bal vervolgens niet goed voor doel.

Want zelfs een eerredder werd hen niet gegund. Na een knappe pass vanop rechts gleed Scheidler richting het leer maar van dichtbij kon hij Nozawa niet verschalken. Ook de rebound van Nawata leverde niets op, via de paal botste de bal opnieuw het veld in. Even later mocht Scheidler dan weer uithalen van in de 16 maar Nozawa liet geen doelpunten toe. Tweemaal de paal, een bal van de lijn... Neen, het was niet de namiddag van Charleroi.

Dat liet Antwerp niet aan zijn hart komen. Via onder andere Dierckx en een stevig ingevallen Frey klopten ze soms eens op de deur bij Charleroi maar met een 3-0 kon de Great old ook wel leven. Zo kruipt Antwerp toch een beetje weg onderin van het klassement om zich mee in de buik van het klassement te nestelen. Bij Charleroi zien ze vooral hun positie in de kopgroep bovenaan in gevaar komen.