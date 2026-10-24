Antwerp Antwerp
3-0
Charleroi Charleroi
antAntwerp
chaCharleroi
(Semm Renders) Thibo Somers 8'
1-0
Snayder Porozo (pen) 27'
2-0
(Ibrahim Salah) Rein Van Helden 47'
3-0
Datum: 24/10/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Bosuil
Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus
Bosuil weet weer wat winnen is! Antwerp pakt tegen Charleroi eerste competitieoverwinning sinds augustus
Foto: © photonews

Zo woelig de voorbije weken en dagen waren, zo vlot ging het voor Antwerp zaterdagmiddag tegen Charleroi. Door doelpunten van Somers en Porozo stond Antwerp al snel op een dubbele voorsprong en meteen na rust zorgde Van Helden voor een mooie 3-0 stand. Charleroi probeerde nog wel maar het was niet de namiddag van de bezoekers.

Snelle voorsprong snijdt Charleroi de adem af

Antwerp begon thuis met 1/18 aan het duel tegen Charleroi terwijl de bezoekers met 21/24 mee bovenin meedraaiden in de Jupiler Pro League. Het contrast kon bijna niet groter zijn tussen de twee ploegen wat betreft vormpeil maar in voetbal kan er veel gebueren.

En dat beweest Antwerp al snel in de openingsfase. Terwijl Charleroi nog naar zijn draai zocht op de Bosuil, zonder meegereisde supporters, trok Antwerp al naar voor op de rechterflank. Renders maakte de overlap bij Mejia en zette voor doel. Een achteruitlopende Keita kon niet voorkomen dat het leer tot bij de vrijstaande Somers kwam en die trapte fijntjes via de paal de 1-0 in doel.

Somers Antwerp
© photonews

Het duurde lang vooraleer Charleroi een vuist kon maken op verplaatsing en daar profiteerde de thuisploeg optimaal van met een bedrijvige Porozo. Eerst zorgde hij ervoor dat Charleroi-kapitein lang verder moest met een geel karton achter zijn naam. Halverwege de eerste helft leek hij Salah te voorzien van de 2-0.

De winger kwam echter niet goed uit met zijn passen maar ging vervolgens na contact met Nzita wel neer. Scheidsrechter Wim Smet floot niet voor een strafschop maar kwam na een VAR-interventie terug op die beslissing. Porozo deed het ditmaal zelf en trapte de 2-0 tegen de touwen.

Porozo Snayder
© photonews

Charleroi probeert in de partij te komen

Na de dubbele opdoffer kwam Charleroi geleidelijkaan beter in de partij en wilden ze absoluut vermijden om met die stand richting rust te trekken. Het gevaar kwam vooral vanop rechts via Pflücke en Van Den Kerkhof maar Nozawa werd niet echt getest.

Op slag van rust was het dan toch bijna zover. Nadat Pflücke een lange bal mooi aflegde met de borst nam Van Den Kerkhof het leer vol risico op de slof aan de rand van de 16. Nozawa reageerde te laat maar kwam goed weg wanneer de bal op de paal botste.

Van Helden neemt alle twijfels weg

Door het stijgende niveau van Charleroi aan het einde van de eerste helft leek het aan het begin van de tweede helft wel duidelijk dat Antwerp vooral even zou moeten overleven om dan haar kans te grijpen. Maar dat game plan van Charleroi mocht al snel overboord nadat Rein Van Helden aan de tweede paal een corner van Salah piekfijn in de korte hoek kopte. Een driedubbele voorsprong voor Antwerp. Die zou niet meer in gevaar komen toch?

Van Helden Rein - Kone Mohamed
© photonews

Charleroi deed er alleszins alles aan om zo snel mogelijk opnieuw in de wedstrijd te komen maar Rein Van Helden bewees naast zijn aanvallende waarde ook snel zijn waarde in de eigen 16. Na een mooie aanval van de bezoekers kon Van Den Kerkhof vrij afwerken. Hij verschalkte Nozawa maar Van Helden stond klaar op de lijn om spectaculair te ontzetten.

Geen eerredders meer

Een zeer bedrijvige Pflücke probeerde ook Romsaas in stelling brengen met een knappe steekpass maar de middenvelder moest te ver uitwijken bij zijn controle en kreeg de bal vervolgens niet goed voor doel. 

Want zelfs een eerredder werd hen niet gegund. Na een knappe pass vanop rechts gleed Scheidler richting het leer maar van dichtbij kon hij Nozawa niet verschalken. Ook de rebound van Nawata leverde niets op, via de paal botste de bal opnieuw het veld in. Even later mocht Scheidler dan weer uithalen van in de 16 maar Nozawa liet geen doelpunten toe. Tweemaal de paal, een bal van de lijn... Neen, het was niet de namiddag van Charleroi.

Dat liet Antwerp niet aan zijn hart komen. Via onder andere Dierckx en een stevig ingevallen Frey klopten ze soms eens op de deur bij Charleroi maar met een 3-0 kon de Great old ook wel leven. Zo kruipt Antwerp toch een beetje weg onderin van het klassement om zich mee in de buik van het klassement te nestelen. Bij Charleroi zien ze vooral hun positie in de kopgroep bovenaan in gevaar komen.

Opstellingen

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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 8.8 8
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/21 (47.6%)
Meer statistieken
Renders Semm A 79' 7.8 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 8.3 9
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Cortes Alvaro 90' 7.8 8
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Foulon Daam 90' 6.5 8
  • Nauwkeurige passes: 27/39 (69.2%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Deuff Bahmed 60' 7.2 9
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Vermeeren Arthur   90' 6.5 8
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mejia Carlos   66' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Somers Thibo 90' 8.2 7
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Salah Ibrahim A 79' 7.5 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/35 (74.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Porozo Snayder 60' 6.9 7
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Bank
Tsunashima Yuto 0'  
Frey Michael 30' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Scott Christopher   30' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 11' 7.0 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Fofana Modibo 24' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Schelfhout Luca 0'  
Hamdaoui Youssef 0'  
Busi Maxime 11' 7.0 -
Meer statistieken
Devalckeneer Niels 0'  
 

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed 90' 5.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Van Den Kerkhof Kevin 70' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 22/32 (68.8%)
  • Schoten op doel: 4/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ousou Aiham   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 74/77 (96.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/14 (92.9%)
Meer statistieken
Keita Cheick 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 58/66 (87.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/5
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Nzita Mardochee   90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 37/55 (67.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 27
Meer statistieken
Boukamir Amine 57' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Khalifi Yassine 70' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 46/49 (93.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 77' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Mbemba Freddy 57' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Scheidler Aurélien 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
Meer statistieken
Bank
Delavallee Martin 0'  
Rowe Triston 20' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bojang Adama 20' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Nawata Gaku   33' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Cisse Isaac 33' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 13' 6.3 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Solheid Noah 0'  
Kera Mory 0'  
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 Speeldag 9
KV Kortrijk KV Kortrijk 23/10 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Leuven OH Leuven 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
Club Brugge Club Brugge 16:00 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 18:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
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