Datum: 31/07/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Supercup
Stadion: Jan Breydel

LIVE: Club Brugge wil meteen initiatief nemen

Vanavond wordt het Belgische voetbalseizoen officieel op gang getrapt met de Supercup. Landskampioen Club Brugge neemt het in het Jan Breydelstadion op tegen bekerwinnaar Union SG.

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Stand Live
Tijd   5' 24" 
Johan Walckiers vanuit Jan Breydelstadion
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 Seys voetbalt met heel veel vertrouwen en dat laat hij ook zien.
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 Club Brugge wil meteen de bal monopoliseren. Union probeert wel druk te zetten, maar ze voetballen met zoveel automatismen aan de andere kant.
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 Club Brugge - Union SG: 0-0
Club Brugge (Club Brugge - Union SG)
Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Mamadou Diakhon
Bank: Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren

Union SG (Club Brugge - Union SG)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ross Sykes - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Darius Olaru - Guilherme Smith - Mohammed Fuseini - Raul Florucz
Bank: Ondrej Kricfalusi - Mateo Biondic - Promise David - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Anan Khalaili - Fedde Leysen - Nikki Havenaar

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann  
Sabbe Kyriani  
Mechele Brandon  
Spileers Jorne  
Seys Joaquin  
Vetlesen Hugo  
Vanaken Hans  
Forbs Carlos  
Tresoldi Nicolò  
Diakhon Mamadou  
Bank
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Tsawa Cheveyo  
Vermant Romeo  
Siquet Hugo  
Audoor Lynnt  
Vasovic Andrej  
Lemarechal Felix  
Vanden Driessche Argus  
Koren Tian Nai  
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic  
Mac Allister Kevin  
Sylla Massiré  
Sykes Ross  
Patris Louis  
Zorgane Adem  
Van de Perre Kamiel  
Olaru Darius  
Smith Guilherme  
Fuseini Mohammed  
Florucz Raul  
Bank
Kricfalusi Ondrej  
Biondic Mateo  
David Promise  
Schoofs Rob  
Kavlashvili Giorgi  
Niang Ousseynou  
Zeneli Besfort  
Khalaili Anan  
Leysen Fedde  
Havenaar Nikki  

Vooraf

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union
Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union
Foto: © photonews

Vanavond wordt het Belgische voetbalseizoen officieel op gang getrapt met de Supercup. Landskampioen Club Brugge neemt het in het Jan Breydelstadion op tegen bekerwinnaar Union SG.

Beide ploegen hebben tijdens de zomer belangrijke pionnen zien vertrekken, maar toch lijken de Brusselaars met een kleine voorsprong aan de aftrap te verschijnen.

Club Brugge nog volop in opbouw

Voor Club Brugge komt de Supercup misschien wel iets te vroeg. De landskampioen hoeft deze zomer geen Europese voorrondes af te werken en kon zich volledig focussen op de voorbereiding, maar die verliep niet vlekkeloos. Blauw-zwart verloor zijn laatste drie oefenwedstrijden tegen Heerenveen, Feyenoord en Stade Rennes en lijkt nog niet helemaal op kruissnelheid.

Daar komt nog eens bij dat Ivan Leko niet op zijn sterkste elftal zal kunnen rekenen. Aleksandar Stankovic en Christos Tzolis vertrokken deze zomer, Raphael Onyedika ontbreekt omdat hij een transfer voorbereidt en ook Joel Ordóñez is niet inzetbaar door een voetblessure.

Bovendien keerden Rode Duivels Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys pas begin deze week terug na hun interlandverplichtingen, waardoor hun fysieke paraatheid een vraagteken is.

Union oogt verder dan de landskampioen

Ook Union moest afscheid nemen van enkele sterkhouders. Doelman Kjell Scherpen en defensieleider Christian Burgess zijn vertrokken, terwijl David Hubert ook nog rekening moet houden met spelers die later aansloten na hun internationale verplichtingen.

Promise David en Kevin Rodriguez maakten nog deel uit van het WK en lijken nog niet klaar voor negentig minuten. Ook Anan Khalaili liep tijdens de zomer wat achterstand op nadat zijn transfer naar Inter uiteindelijk afsprong.

Toch oogt Union op dit moment iets verder in zijn voorbereiding. De Brusselaars spelen dinsdag al de derde voorronde van de Champions League tegen Bodø/Glimt en lijken daardoor al dichter bij hun topvorm te zitten. Dat bewezen ze ook met een overtuigende oefenzege tegen Lille.

Eerste prijs van het seizoen

Hoewel de Supercup vaak als een veredelde voorbereidingswedstrijd wordt beschouwd, valt er wel degelijk een trofee te winnen. Zowel Club Brugge als Union zal daarom met ambitie aan de aftrap verschijnen.

Bij Club Brugge zullen onder meer Nicolo Tresoldi, Carlos Forbs en Romeo Vermant een belangrijke rol moeten opnemen.

De eerste officiële krachtmeting van het seizoen belooft zo meteen ook een interessante graadmeter te worden. Is Club Brugge ondanks de vele afwezigen al klaar om zijn titel te verdedigen, of bevestigt Union dat het momenteel de meest stabiele topclub van België is?

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Club Brugge Club Brugge 20:30 Union SG Union SG
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