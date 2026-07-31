LIVE: Club Brugge wil meteen initiatief nemen

Vanavond wordt het Belgische voetbalseizoen officieel op gang getrapt met de Supercup. Landskampioen Club Brugge neemt het in het Jan Breydelstadion op tegen bekerwinnaar Union SG.

Beide ploegen hebben tijdens de zomer belangrijke pionnen zien vertrekken, maar toch lijken de Brusselaars met een kleine voorsprong aan de aftrap te verschijnen.

Club Brugge nog volop in opbouw

Voor Club Brugge komt de Supercup misschien wel iets te vroeg. De landskampioen hoeft deze zomer geen Europese voorrondes af te werken en kon zich volledig focussen op de voorbereiding, maar die verliep niet vlekkeloos. Blauw-zwart verloor zijn laatste drie oefenwedstrijden tegen Heerenveen, Feyenoord en Stade Rennes en lijkt nog niet helemaal op kruissnelheid.

Daar komt nog eens bij dat Ivan Leko niet op zijn sterkste elftal zal kunnen rekenen. Aleksandar Stankovic en Christos Tzolis vertrokken deze zomer, Raphael Onyedika ontbreekt omdat hij een transfer voorbereidt en ook Joel Ordóñez is niet inzetbaar door een voetblessure.

Bovendien keerden Rode Duivels Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys pas begin deze week terug na hun interlandverplichtingen, waardoor hun fysieke paraatheid een vraagteken is.

Union oogt verder dan de landskampioen

Ook Union moest afscheid nemen van enkele sterkhouders. Doelman Kjell Scherpen en defensieleider Christian Burgess zijn vertrokken, terwijl David Hubert ook nog rekening moet houden met spelers die later aansloten na hun internationale verplichtingen.

Promise David en Kevin Rodriguez maakten nog deel uit van het WK en lijken nog niet klaar voor negentig minuten. Ook Anan Khalaili liep tijdens de zomer wat achterstand op nadat zijn transfer naar Inter uiteindelijk afsprong.

Toch oogt Union op dit moment iets verder in zijn voorbereiding. De Brusselaars spelen dinsdag al de derde voorronde van de Champions League tegen Bodø/Glimt en lijken daardoor al dichter bij hun topvorm te zitten. Dat bewezen ze ook met een overtuigende oefenzege tegen Lille.

Eerste prijs van het seizoen

Hoewel de Supercup vaak als een veredelde voorbereidingswedstrijd wordt beschouwd, valt er wel degelijk een trofee te winnen. Zowel Club Brugge als Union zal daarom met ambitie aan de aftrap verschijnen.

Bij Club Brugge zullen onder meer Nicolo Tresoldi, Carlos Forbs en Romeo Vermant een belangrijke rol moeten opnemen.

De eerste officiële krachtmeting van het seizoen belooft zo meteen ook een interessante graadmeter te worden. Is Club Brugge ondanks de vele afwezigen al klaar om zijn titel te verdedigen, of bevestigt Union dat het momenteel de meest stabiele topclub van België is?