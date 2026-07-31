Datum: 31/07/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Supercup
Stadion: Jan Breydel

LIVE: We krijgen strafschoppen

Vanavond wordt het Belgische voetbalseizoen officieel op gang getrapt met de Supercup. Landskampioen Club Brugge neemt het in het Jan Breydelstadion op tegen bekerwinnaar Union SG.

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Tijd   Einde 2e helft 
Johan Walckiers vanuit Jan Breydelstadion
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90+3
 Bijna nog een goal van Mechele, maar zijn kopbal wordt door David uit doel gekopt.
90+1
 Drie minuten extra tijd.
90
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
89
 Forbs wil een penalty, maar Visser gaat er niet op in. We gaan de beelden moeten zien.
88
 Vervangen Cisse Sandra
Ingevallen Tian Nai Koren
88
 Vervangen Hugo Vetlesen
Ingevallen Cheveyo Tsawa
79

Goal 		Doelpunt van Kevin Mac Allister
73
 Vervangen Hans Vanaken
Ingevallen Felix Lemarechal
73
 Vervangen Darius Olaru
Ingevallen Besfort Zeneli
73
 Vervangen Guilherme Smith
Ingevallen Ousseynou Niang
72
 Vervangen Mamadou Diakhon
Ingevallen Romeo Vermant
72
 Forbs trapt voorlangs.
70
 Vervangen Raul Florucz
Ingevallen Promise David
69
 Vervangen Joaquin Seys
Ingevallen Hugo Siquet
69
 Olaru wordt weggestuurd en Sommer met een redding, maar daarna wordt er ook weer voor buitenspel gevlagd.
65
 Club Brugge heeft volledige controle. Union probeert zich weer in de match te knokken, maar ze missen balvastheid.
64
  Gele kaart voor Kevin Mac Allister
62
 Vervangen Louis Patris
Ingevallen Anan Khalaili
60
 Vetlesen kan de bal net niet goed genoeg meenemen in de zestien, maar houdt er wel een hoekschop aan over.
52
  Gele kaart voor Nicolò Tresoldi
49

Goal 		Doelpunt van Nicolò Tresoldi


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 Smith mikt over.
43
 Kan Zorgane verder voetballen? Het ziet er niet echt naar uit.
40
 goeie voorzet Tresoldi tot bij Diakhon, maar die kan zijn vluchtschot niet kadreren en hij zette er ook niet genoeg kracht achter.
38
  Gele kaart voor Carlos Forbs
37
 Mechele wordt nu al voor de tweede keer hardhandig aangepakt door Patris. Even is er een opstootje. Als we de Brugse verdediger wat kennen, blijft Patris best even uit zijn buurt.
36
 Fuseini schiet op Sommer, maar hij stond ook buitenspel.
32
 Diakhon kan zijn man nog eens voorbij, maar dan is zijn voorzet achter de man. Dit is niet het vervolg dat we gehoopt hadden na de eerste tien minuten.
25
 Fuseini schiet hard naast.
22
 Diakhon schildert de hoekschop... op de deklat. Bijna een Olympische goal.
22
 Sylla geeft zomaar een hoekschop weg. Een terugspeelbal waar Chambaere nooit bij kon.
19
 Het goede begin krijgt niet meteen een verlengstuk.
10
 Tresoldi met een kopbal op de hoekschop, maar recht op Chambaere.
9
 Vetlesen is er bijna door met een prachtige kap- en wegdraaibeweging, maar Mac Allister brengt redding voor Union.
7
 Daar is nu toch Union. Na een counter krijgt Raul de eerste kans, maar hij schiet naast.
7
 Een paar sterkhouders kwijt, nog niet veel transfers, maar Club voetbalt wel heel goed momenteel.
4
 Seys voetbalt met heel veel vertrouwen en dat laat hij ook zien.
1
 Club Brugge wil meteen de bal monopoliseren. Union probeert wel druk te zetten, maar ze voetballen met zoveel automatismen aan de andere kant.
1
 Club Brugge - Union SG: 0-0
Club Brugge (Club Brugge - Union SG)
Club Brugge: Yann Sommer - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Hugo Vetlesen - Hans Vanaken - Cisse Sandra - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Mamadou Diakhon
Bank: Bjorn Meijer - Cheveyo Tsawa - Romeo Vermant - Hugo Siquet - Lynnt Audoor - Andrej Vasovic - Felix Lemarechal - Argus Vanden Driessche - Tian Nai Koren

Union SG (Club Brugge - Union SG)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Massiré Sylla - Ross Sykes - Louis Patris - Adem Zorgane - Kamiel Van de Perre - Darius Olaru - Guilherme Smith - Mohammed Fuseini - Raul Florucz
Bank: Ondrej Kricfalusi - Mateo Biondic - Promise David - Rob Schoofs - Giorgi Kavlashvili - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Anan Khalaili - Fedde Leysen - Nikki Havenaar
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Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' -
Sabbe Kyriani 90' -
Mechele Brandon 90' -
Spileers Jorne 90' -
Seys Joaquin 69' -
Vetlesen Hugo 88' -
Vanaken Hans 73' -
Sandra Cisse 88' -
Forbs Carlos 90' -
Tresoldi Nicolò 90' -
Diakhon Mamadou 72' -
Bank
Meijer Bjorn 0'  
Tsawa Cheveyo 2'  
Vermant Romeo 18' -
Siquet Hugo 21' -
Audoor Lynnt 0'  
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix 17' -
Vanden Driessche Argus 0'  
Koren Tian Nai 2'  
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' -
Mac Allister Kevin 90' -
Sylla Massiré 90' -
Sykes Ross 90' -
Patris Louis 62' -
Zorgane Adem 90' -
Van de Perre Kamiel 90' -
Olaru Darius 73' -
Smith Guilherme 73' -
Fuseini Mohammed 90' -
Florucz Raul 70' -
Bank
Kricfalusi Ondrej 0'  
Biondic Mateo 0'  
David Promise 20' -
Schoofs Rob 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
Niang Ousseynou 17' -
Zeneli Besfort 17' -
Khalaili Anan 28' -
Leysen Fedde 0'  
Havenaar Nikki 0'  

Vooraf

Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union
Supercup luidt Belgische seizoen in: gehavend Club Brugge tegen klaar ogend Union
Foto: © photonews

Vanavond wordt het Belgische voetbalseizoen officieel op gang getrapt met de Supercup. Landskampioen Club Brugge neemt het in het Jan Breydelstadion op tegen bekerwinnaar Union SG.

Beide ploegen hebben tijdens de zomer belangrijke pionnen zien vertrekken, maar toch lijken de Brusselaars met een kleine voorsprong aan de aftrap te verschijnen.

Club Brugge nog volop in opbouw

Voor Club Brugge komt de Supercup misschien wel iets te vroeg. De landskampioen hoeft deze zomer geen Europese voorrondes af te werken en kon zich volledig focussen op de voorbereiding, maar die verliep niet vlekkeloos. Blauw-zwart verloor zijn laatste drie oefenwedstrijden tegen Heerenveen, Feyenoord en Stade Rennes en lijkt nog niet helemaal op kruissnelheid.

Daar komt nog eens bij dat Ivan Leko niet op zijn sterkste elftal zal kunnen rekenen. Aleksandar Stankovic en Christos Tzolis vertrokken deze zomer, Raphael Onyedika ontbreekt omdat hij een transfer voorbereidt en ook Joel Ordóñez is niet inzetbaar door een voetblessure.

Bovendien keerden Rode Duivels Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys pas begin deze week terug na hun interlandverplichtingen, waardoor hun fysieke paraatheid een vraagteken is.

Union oogt verder dan de landskampioen

Ook Union moest afscheid nemen van enkele sterkhouders. Doelman Kjell Scherpen en defensieleider Christian Burgess zijn vertrokken, terwijl David Hubert ook nog rekening moet houden met spelers die later aansloten na hun internationale verplichtingen.

Promise David en Kevin Rodriguez maakten nog deel uit van het WK en lijken nog niet klaar voor negentig minuten. Ook Anan Khalaili liep tijdens de zomer wat achterstand op nadat zijn transfer naar Inter uiteindelijk afsprong.

Toch oogt Union op dit moment iets verder in zijn voorbereiding. De Brusselaars spelen dinsdag al de derde voorronde van de Champions League tegen Bodø/Glimt en lijken daardoor al dichter bij hun topvorm te zitten. Dat bewezen ze ook met een overtuigende oefenzege tegen Lille.

Eerste prijs van het seizoen

Hoewel de Supercup vaak als een veredelde voorbereidingswedstrijd wordt beschouwd, valt er wel degelijk een trofee te winnen. Zowel Club Brugge als Union zal daarom met ambitie aan de aftrap verschijnen.

Bij Club Brugge zullen onder meer Nicolo Tresoldi, Carlos Forbs en Romeo Vermant een belangrijke rol moeten opnemen.

De eerste officiële krachtmeting van het seizoen belooft zo meteen ook een interessante graadmeter te worden. Is Club Brugge ondanks de vele afwezigen al klaar om zijn titel te verdedigen, of bevestigt Union dat het momenteel de meest stabiele topclub van België is?

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 1-1 Union SG Union SG
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