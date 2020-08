Antwerp verslikt zich in Moeskroen na flauwe pot zonder publiek

Na de bekerzege in Brussel opende Antwerp de Jupiler Pro League met een thuismatch tegen Moeskroen. Op papier mocht dat geen probleem zijn voor de manschappen van Leko, maar voor een leeg stadion en in deze extreme hitte weet je maar nooit. En les Hurlus keerden niet van een kale reis terug...

Een leeg Bosuilstadion en een extreme hitte; dat waren de omstandigheden waarin Antwerp Moeskroen ontving. Misschien waren dat ook twee mogelijke verklaringen voor de zoutloze start van de match.

Butez nauwelijks getest bij zijn debuut

Bij de bezoekers stonden er maar liefst zeven nieuwkomers aan de aftrap, waarvan zes jongens van Lille. Postolachi moest voorin voor goals zorgen, maar het was Badibanga die voor de meeste dreiging zorgde bij de Henegouwers. Tot drie keer toe waagde hij zijn kans. Telkens van buiten het strafschopgebied, maar Butez moest zich niet in het zweet werken bij zijn pogingen. De ex-doelman van Moeskroen moest zich bij zijn officiële debuut voor Antwerp niet echt onderscheiden.

Zijn collega aan de overkant wel. Hervé Koffi, de nationale doelman van Burkina Faso, hield eerst Haroun van een kopbaldoelpunt bij een corner. Dat was het eerste grote gevaar van de match en toen waren we toch al ruim een halfuur onderweg.

Haroun met prikjes

Maar Koffi’s dubbele save was indrukwekkender. Haroun mocht aanleggen op aangeven van Refaelov. De Burkinees redde in zijn korte hoek en stond meteen weer recht om de re-bound van Juklerod spectaculair over te duwen. Tot zover meteen ook het gevaar in de eerste 45 minuten.

In tegenstelling tot in de bekerfinale moest Antwerp nu wél het spel maken. Met vlotte combinaties bracht het de bezoekende defensie geen een keer in de problemen. Leko voerde naast Butez nog een wijziging door. De Pauw startte ten koste van Lamkel Zé.

Koffi verkeerd

Mbokani mocht voor de aftrap zijn trofee voor de topschutterstitel van vorig seizoen ontvangen van voorzitter Gheysens. Het was ook zijn opvallendste actie in de eerste helft. Maar toch was hij belangrijk. Kort na de rust werd hij door Onana neergetrokken in de grote rechthoek. De penalty liet ‘Dieu’ aan Refaelov en de Israëliër stuurde ‘Koffi verkeerd’.

Nu kon Antwerp wél spelen zoals tegen Club Brugge: erg gedisciplineerd en terend op een razendsnelle omschakeling. Maar de reactie van Moeskroen bleef uit. De thuisploeg kon het leer rustig rondtikken en Refaelov kwam nog dicht bij zijn tweede goal, maar hij stuitte op Koffi.

Met nog een kwartier op de klok schoten les Hurlus eindelijk wakker en dat leverde vrijwel meteen de gelijkmaker op. De ingevallen Bakic zag zijn kans na een slecht weggewerkte corner, twijfelde niet en verschalkte zijn ex-ploegmaat in de rechter bovenhoek. Fantastische uithaal!

Antwerp, dat ondertussen ook Nsimba, Benson en Lamkel Zé tussen de lijnen had lopen, lanceerde een slotoffensief. Het leverde een kopballetje van Nsimba op en ook Refaelov kon nog eens afdrukken, maar de 1-1 bleef op het scorebord staan. Geen onlogische uitslag en toch een valse competitiestart voor Antwerp.