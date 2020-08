Kan bekerwinnaar Antwerp ook Moeskroen kloppen op speeldag 1?

Na ruim vijf maanden is er eindelijk weer voetbal met inzet te zien in de Bosuil. Eindelijk! Jammer genoeg nog zonder fans... Op speeldag 1 komt Excel Moeskroen op bezoek bij bekerwinnaar Antwerp.

Ivan Leko deed er alles aan om zijn mannen scherp te houden. De bekerwinst leidde tot grote euforie en dat zou dan weer kunnen leiden tot decompressie. Voorts heeft de Kroaat een luxeprobleem in vergelijking met de finale tegen Club Brugge.

De nieuwkomers zijn nu wel speelgerechtigd. Misschien krijgen we een officieel debuut van Nill De Pauw en Birger en/of Louis Verstraete te zien. En mag Frank Boya meteen starten tegen zijn ex-club. We zijn ook benieuwd wie Leko tussen de palen gaat zetten. Het zal Butez of Matijas worden, want Beiranvand zit niet in de selectie. Ivo Rodrigues en Ava Dongo zijn er ook niet bij.

Bij Moeskroen is het ook gissen wie er aan de aftrap komt. Veel spelers zijn vertrokken en na de overname van Lille kwam er een legertje huurlingen over van de Noord-Franse club. In welke mate zijn zij al in de groep gepast? En kunnen les Hurlus profiteren van het feit dat ze in een lege Bosuil spelen? Antwoorden vanaf 20u45.

Onze coach Ivan Leko selecteerde volgende 20 Reds voor onze eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen @ExcelMouscron, morgen om 19u! 👇 pic.twitter.com/NAsQ9kRFPf — Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 7, 2020

