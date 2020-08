Meteen een verrassing op de eerste speeldag! Charleroi boekt een knappe overwinning op het veld van Club Brugge

Club Brugge is er niet in geslaagd om in de eerste wedstrijd van het seizoen punten te pakken. Charleroi won met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van Morioka in de slotfase. Brandon Mechele zag er bij het doelpunt niet goed uit.

Club Brugge begon goed aan de wedstrijd en in de beginfase kregen ze vooral kansen via enkele stilstaande fases. Vanaken en Mechele konden de bal echter niet laag houden. Ook Sobol kreeg een kans, maar zijn schot van buiten de zestien ging naast. Aan de overkant had Charleroi het moeilijk om door de defensie van Club Brugge te geraken. De bezoekers kregen twee goede kansen: eerst kopte Nicholson recht in de handen van Mignolet en net voor de rust had de doelman van Club Brugge een goede reflex nodig om Fall van de 0-1 te houden. Club Brugge was vooral gevaarlijk via Dennis. De flankaanvaller liet een gretige indruk na, maar vooral de laatste pass kwam er te weinig uit. Dennis kreeg zelf ook een goede kans, maar doelman Penneteau had een snelle reactie in huis. 0-0 was dan ook de ruststand. Tweede helft Tweede helft Ook in de tweede helft kregen beide ploegen enkele kansen. Diatta had de beste kansen voor de thuisploeg, maar Penneteau kende geen problemen met zijn schoten. Voor Charleroi kwam Dessoleil er dichtbij, maar zijn kopbal ging net naast. In de slotfase lukte het wel voor Charleroi, maar ze hadden daarbij de hulp nodig van Brandon Mechele. De verdediger gaf de bal gewoon aan Morioka en de aanvallende middenvelder kon zo alleen op doel af gaan. De Japanner bleef rustig voor Mignolet en trapte de bal knap binnen: 0-1. Club Brugge probeerde nog wel, maar doelpunten zagen we niet meer. Zo was de eerste nederlaag van het seizoen meteen een feit voor de huidige kampioen. Charleroi keert met een knappe prestatie en de drie punten terug naar huis.