Kan Club Brugge de drie punten thuishouden of zorgt Charleroi voor een verrassing?

De Belgische competitie wordt vandaag op gang getrapt en er staat meteen een mooie topper op het programma. Charleroi moet namelijk op bezoek bij Club Brugge. Charleroi wil dit seizoen voor een verrassing zorgen, maar Club Brugge is uiteraard ook dit jaar één van de favorieten voor de titel.

Bij Club Brugge is het wachten op nieuwe spelers. Wie wel in de selectie zit, is Badji. De 18-jarige aanvaller kreeg lovende woorden van Philippe Clement op de persconferentie. "Het is een speler met veel kwaliteiten. We gaan hem, net zoals De Ketelaere, op het juiste moment brengen."

Philippe Clement maakte zonet de 21 namen bekend voor de eerste competitiematch van het seizoen! 👇🏼 #CluCha pic.twitter.com/OHUGlBKM7X — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 7, 2020

