Wie zetten Vrancken en Vercauteren in de spits? Anderlecht begint aan zoektocht naar revanche

KV Mechelen ontvangt deze namiddag om 18u15 Anderlecht. Vorig seizoen trokken de Kakkers nog aan het langste eind, maar kunnen ze dat nu ook? Anderlecht is belust op revanche.

Bij KV Mechelen moet Wouter Vrancken keuzes maken. Staat Togui of De Camargo in de spits? En wat met Kaya en Hairemans? Vranckx lijkt dan weer de voorkeur te krijgen op Vanlerberghe.

De resultaten in de voorbereiding waren niet hoopgevend, maar bij KV Mechelen zijn ze wel overtuigd dat ze klaar zijn voor de competitie. Wouter Vrancken verwacht wel nog een drietal aanvallende versterkingen.

Anderlecht kan zijn nieuwe spelers dan weer nog niet gebruiken. Bogdan en Tau zitten nog niet in de selectie. Vincent Kompany ontbreekt nog na de blessure die hij opliep in de voorbereiding.

Ook bij Anderlecht is het afwachten wie er start als eerste spits. Dimata of Colassin? De rest van de ploeg ligt zo goed als vast. Daarin is geen plaats voor Yari Verschaeren, die op zoek is naar zijn beste niveau.

