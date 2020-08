Het feest blijft duren bij Beerschot: Noubissi zorgt voor drie punten bij KV Oostende

Beerschot is met een driepunter aan het seizoen begonnen. De promovendus ging door in de stijl van 1B: onverzettelijk en met bergen mentaliteit. Al liet Oostende bij momenten beter spel zien, het kwam slechts sporadisch eens door de bezoekende organisatie. Marius Noubissi scoorde zowaar twee keer.

Als je tegen dit Beerschot op achterstand komt, ga je je werk hebben. Zeker als je al na één minuut op achterstand staat zoals KV Oostende. Doelman Hubert deelde een cadeautje uit en Pietermaat vond de volledig vrijstaande Noubissi voor doel. Koud kunstje! Oostende had daarna het initiatief, maar zelfs als je in de zestien van dit Beerschot geraakt, moet je al halve mirakels gaan verrichten.

Mentaliteit

Stevig geheeltje dat gewend is om er het hoofd voor te leggen. De mentaliteit die Hernan Losada erin geslepen heeft. Prychynenko moet je drie keer voorbijgaan voor je er eindelijk van verlost bent. En dat gebeurt niet zoveel. Sanusi ruimt heel veel op en zowel Dom als Bourdin staan meer te verdedigen dan aan te vallen.

Als het dan bij elk Oostends balverlies ook nog razendsnel richting doel ging, weet je dat het moeilijk was voor de thuisploeg. Met amper automatismen in de ploeg konden ze Beerschot slechts een paar keer in de problemen brengen, vooral door Gueye - aardige voetballer - en Kvasina, die toch wel een houterige indruk naliet.

Vergeten te voetballen

Veel voetbal was er aan Zee niet meer te zien. Veel 'hoopvol spel': op goed geluk de bal naar voor trappen. Beerschot kwam helemaal niet meer aan combineren toe. Ze vergaten te voetballen. Oostende deed nog moeite, maar stuitte op een muur. Tot Hjulsager een bevlieging kreeg en de perfecte assist verstuurde richting een infiltrerende Vandendriessche. De middenvelder kopte via de paal binnen en trok de stand gelijk.

Maar Beerschot besliste om weer te beginnen voetballen en dat loonde. Holzhauser verzond zijn eerste assist en Noubissi werd medetopschutter met zijn tweede goal. Dat zal Losada er toch nog moeten inpompen: enkel op mentaliteit spelen en een goal vermijden is niet genoeg. Als dit Beerschot wil voetballen, kan het dat ook.

Met de eerste driepunter op zak gaat het feest bij de Ratten alvast door. Al zal Prychynenko nu zich niet meteen in coma gaan zuipen, maar met een ploeg die nog niet volledig is drie punten pakken, is alvast een opsteker van jewelste.