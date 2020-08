Wat kan Beerschot op bezoek bij het vernieuwde KV Oostende?

Het wordt uitkijken naar wat KV Oostende op de mat kan toveren maandag. De Kustboys haalden een karrenvracht aan nieuwe, veelal onbekende namen binnen. Benieuwd of Alexander Blessin al wat van zijn principes in de ploeg heeft kunnen kneden. Het veldspel verliep naar verluidt bij momenten al erg aardig in de voorbereiding.

Hot and sweaty today 🥵 but a good training session with the guys. They have been working really hard since the day I arrived and we are looking forward to Monday. Enjoy your weekend everyone 😎💪🏼 @kvoostende pic.twitter.com/WImXbM9tuA