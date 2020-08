Frommelgoal houdt OHL van gevleide winst bij terugkeer op hoogste niveau

Een terugkeer op het hoogste niveau door de grote poort voor OHL of eindelijk eens een uitstekende competitiestart voor Eupen? Het werd geen van beiden, al was Eupen technisch beter. OHL hield desalniettemin een punt thuis.

OHL begon met elf spelers die er ook vorig seizoen in 1B bij waren, een andere optie was er eigenlijk niet. Wel vers bloed bij Eupen, met rechtsachter Heris, maar vooral Benoît Poulain en Stef Peeters als opvallende nieuwkomers. OHL begon nog wel enthousiast en dreigde een keertje op hoekschop.

Kort hierna kreeg Amat aan de overzijde de bal in de zestien. Keet kon de trap van de Spaanse verdediger klemmen. Het eerste moment van doelgevaar vanwege, maar zeker niet het laatste. San José zag dat zijn ploeg voetballend beter was en had enkele vinnige jongens tussen de lijnen alsook een goed middenveld.

Leuven slaagde er wel lange tijd in weinig ruimte weg te geven en had zelfs de kans op 1-0. Duplus kon in de draai afdrukken, een voetreflex van De Wolf hield de brilscore op het bord. Nadien vonden de bezoekers stilaan wel wat meer openingen. Eerst was er ruimte bij Cools voor het schot vanuit de tweede lijn. Keet haalde de bal uit zijn linkerbenedenhoek.

Noodzakelijke dubbele wissel

Nuhu had de 0-1 pas echt aan de voet nadat Embalo hem aanspeelde. Zijn schot week nog af op Schuermans en... verdween in hoekschop. Een tegenvaller voor OHL was het uitvallen in dezelfde minuut van Maertens en Tshimanga, maar het haalde wel de rust met 0-0.

Kotysch verrast Eupen-defensie

En er zat nog meer in. Bij Eupen lieten ze zich immers als miniemen in de luren leggen bij de vrije trap van Mercier. De bezoekers kregen de loopbeweging van Kotysch te laat in de gaten en de Duitser schoot overhoeks raak: 1-0.

Bij Eupen begonnen ze zich nadien reeds te bezondigen aan wanhoopspogingen. De drinkpauze in de tweede periode bracht wel raad, zo leek het. Nuhu frommelde de 1-1 tegen de netten en zo vatten de Panda's weer moed. Invaller Ngoy zette zich door op snelheid en stuitte op Keet, er volgde ook nog een schot van Nuhu over doel. N'Dri verlengde een vrijschop van Peeters met het hoofd op het dak van het doel.

Op gebied van blessures kregen ze bij OHL in hun openingsmatch meteen meer dan hun deel van de pech, want Schuermans moest op een draagberrie weggedragen worden. Nadien bleven er met extra tijd bij nog een tiental minuten te spelen. Eupen drong nog aan, maar scoorde niet meer. Een gelijkspel werd het dus, waar vooral de promovendus blij mee mag zijn.