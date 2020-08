Ook AA Gent loopt meteen averij op: gretig STVV te sterk voor slappe Buffalo's

AA Gent liep net als Antwerp en Club Brugge averij op in zijn eerste wedstrijd. De Bufafalo's speelden een matige partij tegen een erg gretig STVV. Plastun wiste de snelle openingstreffer van Suzuki uit. Na een misverstand achterin bij AA Gent zorgde Colidio voor de verrassende zege voor STVV.

De match kon niet slechter beginnnen voor de Buffalo's. Na nog geen twee minuten spelen was het al prijs. Pol Garcia zwiepte de bal voor doel en Suzuki tikte aan de tweede paal rustig binnen.

AA Gent kreeg het balbezit van een fris spelend STVV, maar geraakte niet tot kansen. Yaremchuk en Depoitre kwamen niet in het stuk voor.

Tot tweemaal toe werd de score bijna verdubbeld. Na twintig minuten had Kaminski een goede redding in huis op een poging van Nakamura. Vijf minuten voor rust hield hij Colidio van een doelpunt, na erg laks verdedigen van Ngadeu.

Thorup had zijn donderspeech al klaar, maar vlak voor de pauze viel de gelijkmaker uit de lucht. Plastun kopte de hoekschop van Kums via het doelhout binnen. Ngadeu maakte er, ook al na een hoekschop van Kums, ei zo na nog 1-2 van op slag van rust.

Tot tweemaal toe op de paal van Yaremchuk

AA Gent begon furieus aan de tweede helft. Na alweer een -ingestudeerde- hoekschop devieerde Bezus een schot van Castro-Montes in doel. Het feestje ging echter niet door, want Bezus stond buitenspel.

Thorup probeerde met de inbreng van de snelle Mbayo de bakens te verzetten, maar ook de youngster kon niet vermijden dat zijn ploeg met lege handen achterbleef. Zo start na Antwerp en Club Brugge ook de derde titelfavoriet met een valse noot aan de competitie.

Op het uur was het STVV dat terug op voorsprong kwam. Kaminski en Plastun hinderden mekaar erg lullig. Het schot van Lee werd nog van de lijn geveegd, maar in de herneming was Colidio meedogenloos.

AA Gent was niet aangeslagen. Een van de vele voorzetten van Mohammadi belandde in minuut 67 op het hoofd van Yaremchuk. De spits, die niet in de wedstrijd zat, mikte zijn kopbal op de paal.

Tien minuten voor affluiten loodste Odjidja Yaremchuk door de buitenspelval. Oog in oog met Steppe besloot de Oekraïener andermaal op de paal. Ook Niangbo kon niet raak treffen in de herneming.

Thorup gooide Mbayo nog in de strijd. Ook de youngster kon niet vermijden dat ook AA Gent na Club Brugge en Antwerp meteen puntenverlies leed. Voor Kevin Muscat betekent de zege meteen een binnenkomer van formaat.