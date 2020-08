Kan AA Gent op bezoek bij STVV meteen profiteren van misstappen Antwerp en Club Brugge?

Het vernieuwde AA Gent neemt het zondagmiddag (13.30h) op tegen Sint-Truiden. Na de misstap van Club Brugge kan AA Gent al een kleine bonus versieren in het klassement. Al zal het dat wel moeten doen zonder Jonathan David. Het wordt uitkijken hoe Thorup deze leemte zal opvullen.

Op Chakvetadze is het alleszins nog wachten. De Georgiër is nog niet helemaal fit. Mohamadi is er wel bij. De Iraniër pakte in de slotmatch van vorig seizoen rood tegen Charleroi, maar wordt hiervoor niet bestraft. Voorin is het uitkijken of Yaremchuk (valse? positieve coronatest) van de partij is.

Nieuwbakken STVV-coach Kevin Muscat staat voor een stevige vuurdoop tegen een van de titelfavorieten. STVV zag in het tussenseizoen met De Bruyn en Botaka twee vaste waarden vertrekken naar AA Gent. Uitkijken wordt het naar Nakamura. De Japanner kwam over van Twente, waar hij vorig seizoen fraaie dingen liet zien. Voor kersvers aanvoerder Steve De Ridder wordt het een speciale wedstrijd. De ervaren middenvelder is een jeugdproduct van de Buffalo's.

Vorig seizoen geraakte AA Gent niet verder dan 0-0 op Stayen. Benieuwd of we vanmiddag wel spektakel en goals te zien zullen krijgen op het ongetwijfeld bloedhete kunstgras van de Kanaries. Volg de wedstrijd hier live vanaf 13.30H.

Denk je dat Kaminski zijn netten schoon zal houden tegen STVV? Bij een inzet van 10 euro krijg je er maar liefst 29.50 euro voor terug.