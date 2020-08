Gelegenheidskapitein Bastien bezorgt Standard drie punten in desolaat Sclessin tegen onmachtig Cercle Brugge

Standard is het seizoen begonnen met een knappe, maar krappe overwinning tegen Cercle Brugge. Gelegenheidskapitein Samuel Bastien bezorgde zijn team de drie punten in een aangename, maar gezapige pot voetbal.

Het voetbalseizoen is terug en dat zullen we geweten hebben. Onder een loden zon openden Standard en Cercle Brugge hun nieuwe jaargang met een pittig duel achter gesloten deuren. "Football without fans is nothing", aldus een spandoek in T3 van Sclessin. Duidelijker kan een statement niet zijn.

Bij de Rouches koos coach Montanier voor Avenatti in de spits, met ook Shamir meteen tussen de lijnen en Carcela, Cop en Cimiriot op de bank. Bij Cercle stond Warleson meteen onder de lat, terwijl Raux-Yao en Corryn op de bank moesten beginnen. Nieuwste aanwinst Bates zat nog niet in de kern.

In een vrij evenwichtige eerste helft was de beste kans voor Shamir, maar hij miste op slag van rust dé kans om Standard op voorsprong te zetten. Warleson had daarvoor al een paar keer goed gered, terwijl ook Bodart door onder meer Velkovski werd getest.

Doelmannen laten zich zien, Bastien doet het

Aangenaam was het al bij al wel, al zat er niet altijd evenveel tempo in de wedstrijd - mogelijk speelde ook de hitte daarbij een rol. Rusten bij 0-0 dus, waardoor het afwachten was wie de ban na de pauze zou gaan breken.

Het bleek uiteindelijk Bastien te zijn. Warleson had eerst nog knap gered op een poging van Avenatti, maar een paar minuten later was ook hij kansloos na de dribbel en knappe afwerking van de middenvelder van Standard na geharrewar rond een corner.

Wie had verwacht dat Cercle Brugge daarna alles op alles zou zetten op zoek naar een gelijkmaker, die kwam bedrogen uit. Het leek wel alsof alle energie plots uit de Vereniging sijpelde door de achterstand. Niet dat Standard nog veel indruk maakte, maar het hield wel volwassen stand. Prima vuurdoop zo voor Montanier.