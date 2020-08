Dessers opent zijn rekening in JPL, Genkse spitsen verpesten uniek jubileum Deschacht in leuke match aan de Gaverbeek

KRC Genk is meteen een van de absolute winnaars van het weekend, nadat het een scheve situatie bij Zulte Waregem wist recht te zetten. In een vermakelijke partij leek Deschacht lange tijd dé man, maar uiteindelijk werden de Genk-spitsen nog de helden.

Gent en Club Brugge verloren eerder op het weekend, Antwerp kwam maar tot een gelijkspel: de troepen van Hannes Wolf konden mits een zege bij Zulte Waregem meteen een goede zaak doen. Cyriel Dessers en Daniel Munoz werden meteen in de wei gestuurd, Theo Bongonda ontbrak vanwege corona tegen zijn ex-ploeg.

Deschacht de jubileumman

Essevee van zijn kant wilde graag winnen van een topclub als Genk om zo meteen mee te zijn in het verhaal, zo gaf Francky Dury vooraf aan. Het had bovendien wat te vieren, want Olivier Deschacht speelde zijn 500e(!) wedstrijd op het hoogste niveau. De supporters hadden voor heel wat steunbetuigingen en spandoeken gezorgd - lees er HIER nog eens alles over.

Lange tijd leek dat ook een uniek jubileum te gaan worden, want uitgerekend Deschacht bekroonde een goede eerste helft van Zulte Waregem met de openingstreffer: op een corner torende hij boven alles en iedereen uit en wist hij de winkelhaak te viseren.

Genk erop en erover

Berahino miste nog dé kans op 2-0 voor de koffie, doelman Vukovic schreeuwde zich de keel meer dan schor in die eerste 45 minuten. Vermoedelijk kwam ook Hannes Wolf met een ferme tirade tijdens de pauze, want na de rust kantelde de match helemaal.

Genk kwam meteen doortastend uit de startblokken, de thuisploeg deed weinig met de omschakelingsmomentjes die het in de rug van het Genkse middenveld kreeg. En dus stond het in de sterren geschreven dat de Limburgers minstens gelijk zouden komen.

Wat ook geschiedde: Dessers zette zich door tegen Deschacht, de afvallende bal werd via de ingevallen Onuachu een knappe lob en de 1-1. Wat later mocht Cyriel Dessers vanop de stip ook zijn rekening bij Genk openen, na handspel van Pletinckx - met Onuachu in zijn rug hangende.

Dessers, Oyen en Ito hadden de score nog kunnen doen oplopen, maar misten - een doelpunt werd ook nog afgekeurd wegens buitenspel. Essevee van zijn kant probeerde nog iets op poten te zetten, maar Genk hield al bij al makkelijk stand en doet zo meteen een goede zaak in de stand door als eerste van de topploegen wél de drie punten te pakken. Je weet maar nooit hoe belangrijk dat is in de eindafreking.