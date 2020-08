Francky Dury is ambitieus tegen "Topclub Genk", bijzonder jubileum voor Deschacht: "Dan wil je met hem verder"

Na vijf maanden is het opnieuw tijd voor competitievoetbal, weliswaar achter gesloten deuren. En het zal ook aan de Gaverbeek meteen knallen.

Zulte Waregem heeft er een paar grijze seizoenen opzitten en weet dat het ook dit jaar niet makkelijk wordt om zich te meten met de topploegen. Toch wil Francky Dury opnieuw gaan bouwen en daarbij ook de neus aan het venster steken tegen de topclubs.

"Genk is een topploeg, maar we willen graag onze eerste match winnen om meteen mee te zijn. Dat is belangrijk in deze fase", aldus Dury in een reactie op de webstek van Zulte Waregem in aanloop naar het duel met de Limburgers.

Deschacht 500

Voor Olivier Deschacht wordt het zijn 500e(!) match op het hoogste niveau: "Olivier speelde vorig seizoen ruim 80% van de wedstrijden waarvoor hij beschikbaar was. Dat betekent dat je met hem verder wil." Essevee moet het wel doen zonder Bossut, Demir, Zarandia, Kainourgios en Humphreys. Zeker achterin wordt het nog wat zoeken vermoedelijk.

Genk van zijn kant moet het doen zonder Heynen, Thorstvedt en Bongonda. Die laatste heeft positief getest op het coronavirus en mist zo een uitgelezen kans om zich nog eens te laten zien aan zijn ex-club. De selectie staat op punt: