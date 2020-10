Antwerpen kleurt rood! Efficiënt Antwerp maakt comeback van Beerschot ongedaan via Mbokani

Antwerp mag zich de komende maanden de Ploeg van 't Stad noemen. Het kwam al snel op een dubbele voorsprong, maar een enthousiast Beerschot knokte knap terug via het duo Tissoudali - Suzuki. Mbokani, niet aan zijn beste match bezig, trapte Antwerp meteen na de 2-2 naar de kop van het klassement.

Hoewel er geen publiek aanwezig was op de heilige grond van het Bosuilstadion waren de belangen toch groot voor de stadsderby. De titel ‘Ploeg van ’t Stad’ stond op het spel, én de eerste plaats in het klassement. Bij een coronavrij Beerschot konden ze een hele week naar deze ultieme clash toeleven, Antwerp speelde donderdag nog in Bulgarije.

Fel begin van de thuisploeg

Mbokani kon wel uitrusten tijdens de week en startte uiteraard. Losada rekende voorin op Tissoudali en Suzuki. Van die Europese midweek in de benen viel aanvankelijk overigens niet veel te merken. De thuisploeg legde de beste combinaties op de mat en zat na een kwartier al op rozen.

Refaelov genoot tweemaal van erg veel ruimte op de grote rechthoek. De eerste keer waagde hij zelf zijn kans en zag hij het leer via een paars lichaam in de bovenhoek verdwenen. Vanhamel stond erbij en keer ernaar. Daarna legde de Israëliër perfect breed voor de aanstormende Juklerod. Die twijfelde geen seconde en poeierde in de korte hoek.

De Antwerpse dominantie hield nog even stand, maar gaandeweg knokten de Ratten zich in de match. Holzhauser kwam niet al te veel in het spel voor, maar die andere smaakmaker, Tissoudali, had wel wat fraaie acties in huis. Op de doellijn zette hij twee roodhemden in de wind, waarna hij Suzuki de 2-1 op een presenteerblaadje aanbood. Drie kansen, drie goals!

Na de aansluitingstreffer toonde Beerschot zich de evenknie. Frans trok nog wel een keer aan de noodrem -al werd zijn gele kaart herzien- en Suzuki en Tissoudali waren iets te egocentrisch toen ze in de vijandelijke zestien meter kwamen.

Paarse omsingeling

Na de pauze kampeerden de bezoekers rond een rode burcht. RAFC kwam er slechts sporadisch uit. Lange ballen op Mbokani kwamen niet aan of werden meteen veroverd, waarna de paarse omsingeling opnieuw stelling kwam. De 2-2 leek onvermijdelijk en kwam er ook via dezelfde combinatie Tissoudali (aangever) -Suzuki (afwerker).

Maar hoe afwezig Antwerp ook was in die tweede periode, de voorsprong stond al snel weer op het scorebord. Mbokani, niet in de match, rondde een diepsteekbal van de ingevallen Buta haarfijn af. Dodelijk efficiënt...

De 3-2, ook al viel die nog even voor affluiten, was de doodslag voor de Mannekes. Kansen kwamen er niet meer en Antwerp komt zo, minstens voor even, aan de kop van het klassement. Als Standard niet wint op speeldag 10 is Antwerp na dit weekend nog steeds de leider.