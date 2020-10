Wie kroont zich tot 'Ploeg van 't Stad'? Lege Bosuil is strijdtoneel voor eerste échte stadsderby in 16 jaar

EINDELIJK! Na 16 jaar staat er weer een echt Antwerpse stadsderby op de kalender. Nu ja, echt... zonder supporters zal de sfeer van de derby's van weleer natuulijk nooit geëvenaard worden. De inzet blijft wel dezelfde! Wie mag zich 'de Ploeg van 't Stad' noemen?

Dat willen ze allebei maar wat graag natuurlijk. Op papier heeft Antwerp de beste kern, maar de Great Old ziet haar thuisvoordeel wegvallen. Bovendien hebben ze zich door hun succesvolle Europese uitstap geen volledige week kunnen voorbereiden op de match, in tegenstelling tot de eeuwige rivaal.

In de rangschikking telt Beerschot een puntje meer en beide ploegen staan garant voor veel goals. Hopelijk vertaalt dat zich naar een aangenaam kijkstuk zondagnamiddag. Een leuk bijkomend element: de winnaar van de stadsderby komt minstens voor even aan de leiding van het klassement.

Selectienieuws:

Bij de bezoekers viel Brogno deze week geblesseerd uit. Ook Noubissi en Eleke zijn onbeschikbaar. Smaakmakers Tissoudali en Holzhauser zijn wel van de partij. Antwerp zit met enkele coronagevallen. Batubinsika is het laatste nieuwe. Leko recupereert Seck, maar in welke mate is hij klaar na twee weken quarantaine?

Gokje wagen op de stadsderby? 100 euro inzetten op Antwerp kan je 195 euro opleveren bij betFIRST en op Beerschot 375 euro.