Bolat schrijft nieuwe bladzijde in Gents blunderboek, Jess Thorup neemt drie punten mee met Genk in Ghelamco Arena

AA Gent domineerde in een lege Ghelamco Arena tegen ex-coach Jess Thorup. Toch moest het opnieuw met lege handen naar huis, met dank aan enkele donderslagen bij heldere hemel. Genk rukt wat op in de stand, de Buffalo's blijven desolaat achter.

Voor Jess Thorup was het een bizar weerzien met de Ghelamco Arena, waar hij dit seizoen na twee speeldagen werd ontslagen. De fans hadden een spandoek voor hem voorbereid, maar dat mocht niet worden opgehangen door het Gentse bestuur.

Coronageval

En zonder supporters had het stadion in Gent opnieuw iets desolaat en aparts. Gek dus voor de Deense coach van Genk, die niet verraste met zijn basiself: enkel Toma kwam in de ploeg voor Ito, die thuis zit met corona.

Wim De Decker van zijn kant stuurde wél gretig bij. Bolat, Bezus, Dorsch, Depoitre en Mohammadi waren de vijf nieuwe namen in vergelijking met donderdag in het Tsjechische Liberec, waar een erg zure nederlaag werd geleden.

Het fel vernieuwd Gent trok meteen ten strijde, maar kreeg na een kwartier wel een nieuwe tik te verwerken: Depoitre liep een verrekking op en zo moest Kleindienst veel vroeger dan verwacht aan de arbeid. Even later kwamen de Buffalo's wel op voorsprong.

Erop en erover

Met dank wel aan de Genkies: Cuesta legde de bal prachtig klaar voor Castro-Montes en die jaste de bal hoog in het doel: 1-0. Een verdiende voorsprong voor een gretige thuisploeg die daarmee ook de rust leken te gaan halen.

Meer zelfs: Kleindienst en Yaremchuk vonden Vukovic meermaals op hun weg. En toch: aan de overkant was het plots 1-1, nadat Bongonda een voorzet van Hrosovsky tegen de touwen kon werken. Een donderslag bij heldere hemel, de enige bal tussen de palen ook in de eerste 45 minuten van de bezoekers.

De tweede helft dan? Daar kunnen we eigenlijk vrij kort over zijn, want veel viel er echt niet te zien na de koffie. Gent probeerde wel, maar het tempo ontbrak om de Smurfen echt in gevaar te brengen. En toch: opnieuw kon het scoren als een donderslag bij heldere hemel, Bolat ging in de fout op een afstandsraket van Hrosovsky. 1-2, de drie punten gingen zo gevleid mee naar Limburg.