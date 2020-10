Terugkeer Jess Thorup naar Ghelamco Arena voor match met twee ploegen onder druk: "Zitten in periode waar alles wat tegen kan gaan ook tegenslaat"

Op maandagavond sluiten KAA Gent en KRC Genk de tiende speeldag in de Jupiler Pro League af. Beide teams kunnen de punten meer dan gebruiken en er zijn natuurlijk nog andere redenen om te smikkelen en smullen van het duel.

Voor KAA Gent was het geen makkelijke week: "Het was turbulent, zoals de laatste weken", aldus Wim De Decker in zijn perspraatje vooraf. "Onze match in Liberec vond ik nagenoeg perfect, al was het resultaat niet goed."

"Het legde opnieuw veel bloot. We zitten in een periode waarin alles wat een beetje tegen kan gaan ook effectief tegengaat. De goals die we tegenkrijgen - ook in Liberec - worden enorm uitvergroot, maar we zitten in een fase waarin elke fout afgestraft wordt."

Een opsteker voor De Decker is dat Vadis Odjidja opnieuw in de kern zit en dus kan spelen tegen KRC Genk. Verder geen grote verrassingen in de selectie, al is er van youngster Samoise geen sprake meer in tegenstelling tot de voorbije weken.

Bij de bezoekers wordt het de terugkeer van Jess Thorup naar de Ghelamco Arena. Hij kan geen beroep doen op Ito - geelgeschorst, maar ook positief getest op Covid-19. Bastien Toma heeft zijn schorsing dan weer uitgezeten, Shawn Adewoye komt ook bij de selectie.