Anderlecht danst na ruime zege tegen Kortrijk, maar swingend was het allesbehalve

1-3 op het veld van Kortrijk... Een serieuze opsteker voor paars-wit dat de punten al een hele tijd te grabbel gooide. Een clean sheet, Nmecha die twee keer scoorde, Tau die weer beslissend was... Allemaal positieve zaken? De fans dansten alvast niet in het rond zoals Tau en Nmecha dat deden.

Anderlecht speelde geen wereldpartij, verre van zelfs. Kortrijk was voetballend de evenknie van paars-wit, maar die konden op enkele bepalende momenten rekenen op hun kapitein en doelman, Hendrik Van Crombrugge. De bezoekers kwamen in een weeral akelig leeg stadion snel op voorsprong toen Jakubech een schot van Zulj loste en Nmecha zijn eerste veldgoal voor Anderlecht kon maken in de rebound.

Vergeetachtig?

Daarna was het vooral opvallend dat sommigen bij de Brusselaars lijken te vergeten wat ze tijdens de week geleerd hebben. Kompany wil hoge druk bij balverlies en moest minstens vijf keer roepen dat zijn middenveld en achterlijn mee moesten opschuiven. Zo kwamen ze een paar keer in de problemen. Vooraan was er van looplijnen ook niet veel te zien trouwens.

Van Crombrugge was in de eerste helft de speler met de meeste baltoetsen op het veld. Dat zegt wel veel zeker? Zowel Miazga als Delcroix durfden amper een inspeelpass naar het middenveld te geven, ook omdat daar te weinig beweging was. Sambi Lokonga zou soms toch wel wat meer met zijn talent mogen doen. Zich vrijlopen bijvoorbeeld.

Anderlecht toonde zich superefficiënt. Tau deed het dan maar zelf: vertrekken op eigen helft en staalhard afwerken met links. Vanuit het niets, want Kortrijk had op dat moment het betere van het spel. Maar doelman Jakubech was nu niet bepaald dat betrouwbaar sluitstuk dat zijn concullega aan de overkant wel was. Twee kansen en twee goals.

Waardeverhoudingen

En dan was het weer het gekende probleem: achteruitkruipen en de controle over de match helemaal verliezen. Het doemscenario van OHL (en drie andere matchen) daagde weer op. Zulj en Lokonga konden de bal niet meer bijhouden, De Sarte, Van der Bruggen en Jonckheere zaten er als pitbulls bovenop.

Kortrijk was baas, maar Jonckheere miste de aansluitingstreffer. En dan was daar weer Tau: doorbreken en Nmecha de 0-3 aanbieden. Dat moest wel volstaan... Tau en Nmecha maakten er een Afrikaans dansfeestje van in het Guldensporenstadion. Terecht blij, al was het absoluut geen weergave van de waardeverhoudingen.

In de slotfase kreeg Kortrijk wel nog een - onverdiende - penalty. Cullen speelde eerst de bal en botste dan, maar Lardot legde de bal - zelfs na checken bij de VAR - toch op de stip. Niemand behalve de ref begreep waarom...