Vanderhaeghe of Kompany? Wie trekt aan het langste eind? En hoe komt Anderlecht deze keer voor de dag?

KV Kortrijk gaf Anderlecht vorig seizoen - met Vincent Kompany nog als speler - al eens voetballes. Vincent Kompany, de coach, wil beter doen, maar kan dat met deze ploeg?

Kortrijk en Anderlecht staan broederlijk naast elkaar in de stand: plaatsen 8 en 9 met allebei 14 punten. Yves Vanderhaeghe moet het doen zonder de geschorste Selemani, maar kan voor de rest wel op zijn volledige kern rekenen. In tegenstelling tot Anderlecht heeft Vanderhaeghe wel een basiself waar hij op kan rekenen.

Kompany heeft nog niet veel dezelfde elf kunnen op het veld brengen. Sambi Lokonga keert terug uit schorsing en neemt normaal gezien zijn plaats in op het middenveld. Naast Cullen? Die maakte nog geen overweldigende indruk, maar ook Kana bezondigde zich tegen OHL aan meerdere fouten.

Het is afwachten of Kompany weer met Nmecha op de flank begint en Dimata in de spits. In ieder geval loopt Amuzu er weer bij. Maar er is nog steeds geen spoor van Colassin. Een derde spits in de selectie zou toch geen overbodige luxe zijn?

