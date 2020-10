Vijf dolle minuten zijn genoeg: KV Oostende wint West-Vlaamse derby met grote cijfers van Zulte Waregem

Vijf minuten. Langer had KV Oostende niet nodig om Zulte Waregem in een West-Vlaamse derby helemaal tureluurs te spelen. De Kustboys rukken op in de stand, Essevee blijft opnieuw verweesd achter.

Zelf blaken ze van de goede conditie, maar vorige week zag KV Oostende zijn wedstrijd tegen Waasland-Beveren wel in het water vallen door coronagevallen bij de tegenstander. En dus was het zaak voor de Kustboys om klaar te zijn in de eerste wedstrijd in drie weken.

Vijf dolle minuten

Dat deed coach Blessin met de al bij al verwachte namen, al zat Hjulsager wel op de bank. Bij Essevee twee wissels in vergelijking met vorige week: Sissako en Govea verwezen Seck en Vossen naar de bank, Chory mocht opnieuw centraal in de spits staan.

In een vrij evenwichtige eerste helft was Zulte Waregem minstens de evenknie van een zoekend KV Oostende - ook het veld was niet altijd even makkelijk te bespelen door een enorme zondvloed vlak voor het begin van de wedstrijd.

Maar: in vijf minuten was de match wel helemaal gespeeld in de Diaz Arena. Met dank aan onder meer Fashion Sakala en Kevin Vandendriessche. De eerste keer was de eerste aangever en de tweede afwerker, bij doelpunt drie was het omgekeerd.

Tweede helft maat voor niets

Tussendoor had ook D'Arpino raak weten te treffen vanop een vrije trap van heel ver die door niemand werd aangeraakt. En zo waren vijf dolle minuten vanaf het halfuur voldoende voor een 3-0 ruststand en uiteindelijk ook eindstand.

Niet dat Essevee niet probeerde, integendeel. Maar het botste een paar keer op een sterke Hubert en was verder niet efficiënt. Achterin gaf het in de bewuste vijf minuten de doelpunten toch ook deels opnieuw te makkelijk weg. En zo is het 1 op 18 voor de troepen van Dury, terwijl Oostende oprukt in de stand.