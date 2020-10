Aan de zee wordt wél gevoetbald: "Vals gevoel van veiligheid"

Drie wedstrijden gaan niet door in de Jupiler Pro League, maar aan de Belgische kust zal gewoon wél gespeeld worden.

KV Oostende is de laatste weken prima bezig en wil ook tegen Zulte Waregem graag de punten thuishouden. Vorige week konden ze niet spelen tegen Waasland-Beveren, nu dus wel. En dus willen ze doorstoten.

De Kustboys zijn een van de weinige teams in het land waar nog geen positieve coronatests werden afgeleverd. Bij Essevee waren er wel al wat positieve tests, maar onder de spelers ook nog geen klagen voorlopig.

"Er wacht ons opnieuw een moeilijke partij want wij staan 15de en we spelen tegen een ploeg die in goede vorm zit", blikt Francky Dury vooruit op de webstek van Essevee.

"Laten we hopen dat we het geluk eens aan onze zijde hebben. De mentaliteit was scherper, het voetbal beter. De schrik voor corona zit er toch wel in, maar je krijgt een vals gevoel van veiligheid omdat je het niet ziet en vaak niet voelt."