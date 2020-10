68

Eduard Sobol

David Okereke





68

Sobol trapt een vrijschop over.



64

Mathieu Maertens

Václav Jemelka





64

Siebe Schrijvers

Ruud Vormer





63

Rits schiet naast.



60

Noa Lang

Charles De Ketelaere





59



Doelpunt van Xavier Mercier





58

OHL gevleid naar 2-1!

Mercier jaagt het leer plots in de rechterbenedenhoek, maar de lijnrechter staat met de vlag de lucht in. Uit de beelden blijkt dat het geen buitenspel is: de VAR keurt de goal goed!



54

Lang met een nieuwe kans, Romo met een nieuwe redding

Lang heeft de tijd om te draaien en dan af te drukken oog in oog met Romo. Opnieuw ligt de doelman in de weg.



50

Uithaal Diatta

Diatta knalt vanuit een scherpe hoek op de vuisten van Romo.



49

Mata krijgt veel tijd om voor te zetten. Romo gaat plat en onderschept.



46

Aftrap gegeven in tweede helft

Club heeft de aftrap gegeven van de tweede helft.



45+2

De paal houdt Club van de 1-2!

Na een misser op het Leuvense middenveld stevent Lang alleen op doel af. De stifter lijkt de goede keuze... maar de bal botst tegen de paal!



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45



Doelpunt van Noa Lang (Penalty)

Lang schuift het leer in de linkerbenedenhoek: 1-1.



43



Penalty voor Club Brugge

Op hoekschop gaan drie spelers tegen de grond: twee van OHL en eentje van Club. Deze keer is het een strafschop voor de bezoekers.



42

Casper De Norre

Musa Al-Tamari





42

Opnieuw Romo

Romo haalt ook nog eens een bal uit zijn linkerbenedenhoek.



40

Dit had 1-1 moeten zijn!

Nu echt een grote kans met pogingen van Vanaken en Schrijvers! De eerste knal belandt tussen de palen, maar opnieuw komt de bal binnen het bereik van Romo, die redding brengt.



40

Een gelift balletje belandt over de kooi van Romo. De Brugse pogingen stapelen zich op, voorlopig tevergeefs.



39

Gele kaart voor Frédéric Duplus





37

Schrijvers gaat ook zijn kans van aan de rand van de zestien: zijn schot mist het doelkader.



35

Ook met draaibal Badji weet Romo raad

Badji probeert er mag een krul. Mag er vanuit het standpunt van Romo niet in: de doelman van OHL slaat de bal over doel in corner.



33

Schot van Diatta verrast Romo niet

Romo verwerkt een botsend schot van Diatta prima. Niet veel later knalt Mechele over.



30

Gele kaart voor Kristiyan Malinov





29

Romo zet zijn vuisten tegen een vrije trap, maar bokst wel centraal weg. Lang kan zo afdrukken. Het schot van de Nederlander mist kracht en geraakt niet voorbij het bos aan verdedigers.



27

Voorzet van Badji, maar Romo kan eenvoudig plukken. De bezetting voor doel zal toch iets beter moeten zijn bij Brugge. Of het lag gewoon aan het geloof dat er nog een voorzet zou komen.



25

Interessant om te zien hoe Club hier nu mee omgaat. Het voetbalt alvast meteen met drang naar voren en tracht de spelers tussen de lijnen te vinden.



21



Doelpunt van Thomas Henry (Penalty)

Henry zet de elfmeter om! Clement is not 'amused' met de beslissing van de ref.



18



Penalty voor OH Leuven

Een botsing tussen Maertens en Horvath... Boucaut wijst naar de stip!



17

Een afstandsschot van Ricca gaat ruim over.



15

Het is het te verwachten spelbeeld in het eerste kwartier, met vooral balbezit voor Club. Het gevaarlijkste moment tot dusver was wel voor OHL.



12

Gele kaart voor Federico Ricca Rostagnol





11

Listig balletje van Lang naar Vanaken. Die gaat liggen en claimt een strafschop, maar Boucaut wil er niets van weten.



8

Horvath aan het werk

Mooi Ă©Ă©n-tweetje tussen Duplus en Maertens. Horvath duwt het schot van die eerste over.



5

De Norre duikt op aan de rand van het Brugse strafschopgebied, maar trapt naast de bal.



1

Meteen een goed combinerend Club. Schrijvers besluit in de handen van Romo.



1

De bal rolt in Leuven!

De enige zaterdagavondwedstrijd van het weekend is ingezet.



1

OH Leuven - Club Brugge: 0-0





19:55

Opstellingen

OH Leuven: Rafael Romo - Frédéric Duplus - David Hubert - Sascha Kotysch - Derrick Tshimanga - Casper De Norre - Kamal Sowah - Xavier Mercier - Kristiyan Malinov - Mathieu Maertens - Thomas Henry

Bank: Musa Al-Tamari - Václav Jemelka - Toon Raemaekers - Daniel Iversen - Arthur Allemeersch - Barnabás Bese - Daan Vekemans - Thibault Vlietinck



Club Brugge: Ethan Horvath - Clinton Mata Pedro - Brandon Mechele - Federico Ricca Rostagnol - Eduard Sobol - Siebe Schrijvers - Mats Rits - Hans Vanaken - Krepin Diatta - Youssouph Badji - Noa Lang

Bank: Charles De Ketelaere - Ruud Vormer - David Okereke - Senne Lammens - Thomas Van Den Keybus - Ignace Van Der Brempt - Nick Shinton - Simon Deli - Eder Balanta - Emmanuel Bonaventure Dennis