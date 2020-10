Na winst in CL verlies in eigen land voor Club: OHL smeert Bruggelingen een zure eerste uitnederlaag aan

Club Brugge was dinsdag nog gaan winnen op het veld van Zenit in de Champions League en trok dus op een roze wolk naar Leuven. Daar bleek dat zo'n competitiematch na een Europese zege toch altijd iets apart is. OHL pakte de scalp van Club, dat nochtans genoeg kansen had om te winnen.

Na die intense avond in Sint-Petersburg wilde Clement enkele spelers toch rust gunnen. Zo begonnen De Ketelaere, Vormer en Dennis op de bank. Bij OHL één wijziging in vergelijking met de ploeg die 2-2 speelde bij Anderlecht: Hubert nam de plek van Ngawa in. Het was ook de thuisploeg die voor het eerste dreigende moment zorgde. Na een één-tweetje met Maertens drukte Duplus af. Horvath duwde over.

Misverstanden

Nochtans was het wel het te verwachten spelbeeld in Leuven met het meeste balbezit voor Club. Desondanks was dat op achtervolgen aangewezen nadat Maertens op Horvath botste, volgens Boucaut door een duw van Sobol. Henry zette de strafschop om en bracht zo een interessante wedstrijdsituatie tot stand. Club voetbalde met drang naar voren, maar je merkte aan de misverstanden die in het spel slopen wel dat het zoeken was.

Verbluffende Romo

Naarmate de wedstrijd vorderde, liep het vlotter. Club pakte uit met een pittig derde kwartier, de pogingen stapelden mekaar op. OHL-doelman Romo kende echter een verbluffend sterke dag. Het botsende schot van Diatta en de draaibal van Badji verwerkte de Venezolaan al prima. Zijn reflex bij een grote kans voor Vanaken mocht ook gezien worden. Schrijvers trapte de herneming naast.

Romo haalde vervolgens ook nog een schot uit de benedenhoek. De gelijkmaker kon echter niet uitblijven en kwam er na een fout op Vanaken op hoekschop. Lang pikte bij zijn eerste basisplaats van op de stip meteen een goal mee. Er hadden er eigenlijk nog meer moeten volgen. Op slag van rust stevende de offensief ingestelde speler alleen op doel af. Hij koos voor een stifter als afwerking en die... botste tegen de paal.

Na de pauze stond Lang nogmaals oog in oog met Romo. De Zuid-Amerikaan smeet zich uitstekend voor de bal. Het leek echter een kwestie van tijd voor het 1-2 zou worden... Tot Mercier plots aan de overkant de bal in de rechterbenedenhoek joeg. De lijnrechter vlagde wel voor buitenspel. Daar bleek op de beelden geen sprake van: 2-1 dus.

Opnieuw achtervolgen voor Club, Clement gooide De Ketelaere en Vormer erop. De volgende kans was voor Diatta. Die dacht met een lobje te scoren. Maar, jawel, weer de juiste reactie bij Romo. OHL hield het in de laatste twintig minuten goed compact en prikte nog tegen via Sowah, Mercier en Malinov. De 3-1 kwam er niet, wel was het een nieuwe opsteker in het al mooie seizoen voor OHL. Club kon het verlies niet meer afwenden.