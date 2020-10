Van Sint-Petersburg naar Leuven: leider Club rekent ook bij aangename verrassing uit Pro League op CL-ingesteldheid

Ondanks de stijgende zorgen om corona beleefde Club Brugge een absoluut hoogtepunt in zijn moderne geschiedenis door op het veld van Zenit te gaan winnen in de Champions League. Van het kampioenenbal naar de Pro League, dat vergt altijd een aanpassing. Een enthousiast OHL ligt op de loer.

De Leuvenaars beginnen natuurlijk veruit als underdog. De ploeg die vorig jaar nog in 1B speelde is wel één van de aangename verrassingen na negen competitiewedstrijden. Hadden ze vooraf geweten dat ze dan al vijftien punten zouden hebben: daar hadden ze met beide handen voor getekend. Na eerste weken die gekruid werden door blessurelast bracht OHL nadien fris voetbal, met een recente 7 op 9 tegen Gent, Zulte Waregem en RSCA.

Bij Club Brugge staat de trein al een tijdje ook weer helemaal op de rails, met als bewijs de 0-6 bij Zulte Waregem, de derbyzege tegen Cercle en de 3-0 tegen rivaal Anderlecht. De zege bij Zenit in de CL spreekt natuurlijk nog zo veel meer tot de verbeelding. Op zijn negentiende schittert de ster van Charles De Ketelaere al enorm. Brugge is veel meer dan enkel Vormer en Vanaken en gaat op zoek naar het volgende succes.

Nieuwe coronatesten

Grootste uitdaging voor Club zal zijn om enkele nadagen na die schitterende CL-avond met dezelfde mentaliteit op het veld te stappen in Leuven. Al is dat doorgaans geen probleem voor blauw-zwart. OHL kan nog steeds geen beroep doen op Schuermans, Aguémon en Kehli. Bij Club is Mitrovic geblesseerd en is het voorts vooral uitkijken naar de nieuwe test van Covid-gevallen Mignolet, Kossounou en Krmencik.

Trekt Club Brugge ook in deze wedstrijd aan het langste eind of verrast OHL opnieuw? Voorspel de uitkomst van deze wedstrijd bij BETFIRST!