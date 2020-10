Ongeïnspireerde Rouches laten koppositie liggen na 2-0 nederlaag bij STVV

Standard liet op bezoek bij STVV de kans liggen om alleen aan de leiding te komen. De Rouches speelden ongeïnspireerd en botsten op een efficiënt STVV. De wederoptredende Steve De Ridder besliste een kwartier voor het einde van de match met een knappe pegel. Het vel van Muscat is (voorlopig) gered.

In een slaapverwekkende eerste helft was doelgevaar erg schaars. STVV trachtte de rangen goed gesloten te houden na de zes tegengoals van vorige week. Standard was niet bij machte oplossingen te vinden. Na twaalf minuten was het Gavory die met een vrije trap voor de eerste dreiging zorgde.

Iets voorbij het halfuur trok Cop de bal scherp voor doel, waar Muleka, die de voorkeur kreeg op Avenatti en Oulare, een voetje te kort kwam om de 0-1 binnen te schuiven.

Bodart keek werkloos toe, tot minuut 38. Filippov werd door Garcia perfect tussen de linies aangespeeld. De Bulgaar bediende Nazon Duckes, die de bal onhoudbaar in de benedenhoek ramde. Efficiëntie heet dat dan.

Ongeïnspireerde Rouches

De koffie bracht aanvankelijk allerminst beterschap voor Standard. De Rouches begonnen -net als in de eerste helft overigens- erg ongeïnspireerd en slordig aan de tweede helft.

Op het uur mochten de Rouches van geluk spreken dat de wedstrijd niet gespeeld was. Buatu reageerde het snelst op een hoekschop, maar de STVV-verdediger raakte het aluminium.

De Rouches dan eindelijk toch wakkergeschud? Daar leek het toch op, want onmiddellijk daarna dwong Amallah Schmidt tot een knappe parade. Wat later was het diezelfde Amallah die een grote kans op de boomlange Japanner mikte. Montanier, die zich gedurende de ganse tweede helft zichtbaar ergerde aan het Truiense tijdrekken, gooide voor het laatste kwart van de partij Oulare en Carcela in de strijd.

Maar het bracht geen zoden aan de dijk voor de makke Rouches. Het was Steve De Ridder die met nog een kwartier te spelen -alweer vanuit het niets- STVV een dubbele voorsprong bezorgde. De Gentenaar knalde de bal enig mooi in de bovenhoek, Bodart was kansloos.

Door deze nederlaag laat Standard het na om alleen aan kop te komen in de rangschikking. Voor STVV betekent dit een eerste zege sinds speeldag 1. De Kanaries klimmen weer wat plaatsen in de rangschikking, en ook Kevin Muscat, wiens job aan een zijden draadje hing, haalt ongetwijfeld opgelucht adem.