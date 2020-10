Match met grote inzet op Stayen: STVV speelt voor Muscat, Standard voor de koppositie

STVV gaat vanavond tegen Standard op zoek naar een eerste zege sinds de openingsspeeldag. De baan van Kevin Muscat lijkt ook op het spel te staan. Toch leven de Kanaries op hoop: Standard, dat bij winst aan de leiding komt, speelde donderdag een zware Europese wedstrijd tegen Rangers.

Bovendien hield het coronavirus lelijk huis in de Luikse kleedkamer. Eerder deze week testten Balikwisha, Sissako en Raskin al positief. Zaterdag vervoegden ook Shamir, Tapsoba en Lestienne zich in dit rijtje. Ook Laifis geeft door ziekte forfait.

Mits een zege wipt Standard over Charleroi en Club Brugge naar de leiding, al wordt het puzzelen voor Philippe Montanier.

Na de 2-1 zege op de openingsspeeldag tegen AA Gent ging het van kwaad naar erger voor STVV. Drie gelijke spelen en vijf nederlagen later is STVV weggezakt tot de op twee na laatste positie. Kevin Muscat leek na de nederlaag bij Beerschot het gelag te zullen betalen, maar kreeg vooralsnog uitstel van executie.

De Australiër kan tegen Standard geen beroep doen op Kenny Steppe, die te veel last ondervindt van de kuit. Hierdoor komt Daniel Schmidt nog eens aan de aftrap. Ook aanvoerder Steve De Ridder is helemaal hersteld van zijn schouderblessure. Meer dan waarschijnlijk neemt de Gentenaar weer de aanvoerdersband over.

Profiteert STVV van de Luikse ziekenboeg en redden ze het vel van Kevin Muscat? Een overwinning van STVV levert je op betFIRST maar liefst 4.3 keer je inzet op!