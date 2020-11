Anderlecht wint 'topper' van Antwerp dankzij nieuwkomer Mukairu

Wat de twee belangrijkste elementen zijn om een match te winnen? Een topkeeper en een spits die ze weet binnen te leggen. Dat eerste had Anderlecht al, dat tweede lijken ze binnengehaald te hebben. Nieuwkomer Mukairu werd matchwinnaar tegen Antwerp... Maar Van Crombrugge hield hen wel in de race.

Anderlecht had binnen de eerste vijf minuten al drie schietkansen, maar Butez zat er telkens goed tussen. De enige bal van Antwerp binnen de palen was al minuut 40: Hongla zette Van Crombrugge serieus aan het werk. Voor de rest leek het op een schaakmatch tussen Kompany en Leko.

Weinig animo

Zo benaderden ze het ook aan de zijlijn aangezien ze door gebrek aan lawaai vanop de tribunes duidelijke instructies konden geven. De twee zetten hun pionnen zo neer dat er vooral op organisatie gehamerd werd. Antwerp had te veel balverlies om offensief veel te betekenen en bij Anderlecht waren de vier offensieve spelers op zichzelf aangewezen, want veel aansluiting kwam er niet.

Nmecha was sterk, maar een opnieuw onzichtbare Bundu ontgoochelde. Tau probeerde wel, maar stuitte telkens op een onverzettelijke De Laet. Het maakte dat er weinig animo in de match zat. Buiten de voorgenoemde kansen was er amper iets te beleven. Een gezonde middagwandeling in het Park...

Slordig Antwerp

Neem bij dit Antwerp Juklerod en Haroun weg en dat scheelt toch al een slok op een borrel. Leko vond dat ze rust nodig hadden, maar Buta en Verstraete... dat is niet hetzelfde. Maar toch had Anderlecht weer geluk dat ze Van Crombrugge in hun rangen rondlopen hebben. Twee goeie schoten van Ampomah en Refaelov moest hij uit zijn doel houden. Antwerp had de bal en Anderlecht rekende op de counter...

Antwerp was de betere ploeg. Op het uur had Kompany genoeg van de amper betrokken Bundu en bracht hij nieuwkomer Mukairu in. 15 minuten later krulde de Nigeriaan de bal perfect in de verste hoek. En dat bij de eerste deftige bal die hij raakte. Kompany gooide het slot erop, met Cullen in plaats van Tau.

Een eerste winst in een topper kan het proces enkel maar versnellen. Maar goed, dit Antwerp miste een deel grinta dat het tegen Tottenham wel toonde. Al hadden ze niet moeten verliezen. Maar ja, Van Crombrugge stond pal.