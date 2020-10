Beerschot maakt indruk en staat voorlopig aan de leiding in de Jupiler Pro League na vlotte overwinning tegen OHL

Beerschot heeft opnieuw uitgehaald in de Jupiler Pro League. De promovendus nam het vandaag op tegen de andere promovendus, OHL, en Beerschot haalde het met 4-2. OHL kwam wel op voorsprong via Mercier, maar Beerschot ging erop en erover.

Beerschot begon sterk aan de wedstrijd en kreeg in het begin al enkele mooie kansen. Holzhauser probeerde de hoekschop zelf binnen te trappen, maar Romo moest de bal over duwen. De daaropvolgende hoekschop werd door Holzhauser tot bij Coulibaly getrapt en de middenvelder trapte de bal in één tijd tegen de paal.

Daarna ging het goed over en weer, maar na een kwartier kwam OHL op voorsprong. De vrije trap van Mercier werd door niemand meer aangeraakt en daardoor leek Vanhamel verrast: 0-1 voor de bezoekers.



Lang stond de voorsprong echter niet op het bord. Tissoudali, sterk begonnen aan de wedstrijd, maakte ruimte voor zichzelf en de aanvaller trapte de bal hard overhoeks tegen de netten: 1-1.

Het bleef ook niet lang 1-1, want nog geen vijf minuten later had Beerschot de scheve situatie al helemaal rechtgetrokken. Suzuki zette zijn hoofd tegen een uitstekende voorzet van Dom en zo stond de thuisploeg op voorsprong.

OHL ging daarna wel op zoek naar de gelijkmaker, maar Vanhamel had twee uitstekende parades in huis op kopballen van Henry en Bese. Beerschot kon dus gaan rusten met een 2-1 voorsprong.

Tweede helft

Ook in de beginfase van de tweede helft kregen beide ploegen enkele mooie kansen. Eerste trapte Holzhauser een vrije trap staalhard op de paal en even later trapte Hubert van buiten de zestien tegen de lat.

Uiteindelijk kon Beerschot de voorsprong verder uitdiepen. Na een knappe actie van uitblinker Coulibaly kwam de bal tot bij Sanusi en de middenvelder kon de bal hard naast Romo in doel trappen: 3-1.

Ook de 4-1 liet niet lang op zich wachten. Na een rommelige fase kreeg Holzhauser de bal en zo’n kansen moet je de Oostenrijker niet geven. Oog in oog met Romo legde hij de bal naast de doelman van OHL.

In het slot kon Henry de 4-2 eindstand nog vastleggen via een strafschop en daar bleef het dus bij. Dankzij deze vlotte overwinning staat Beerschot nu voorlopig aan de leiding in het klassement met 21 punten. OHL heeft 18 punten en volgt op de zevende plaats.