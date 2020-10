OH Leuven moet vandaag op bezoek bij Beerschot: winnaar komt (even?) aan de leiding in de Jupiler Pro League?

Op de 11de speeldag van de Jupiler Pro League staan Beerschot en OH Leuven tegenover elkaar. Er staat heel wat op het spel voor beide ploegen, want de winnaar komt voorlopig aan de leiding in de Belgische eerste klasse.

Bij Beerschot hebben ze wat goed te maken na de nederlaag in de derby van vorige week tegen Antwerp. Het wordt onder meer uitkijken naar Musashi Suzuki, de Japanner die vorige week twee keer kon scoren tegen de grote rivaal. Hij zit al aan 4 doelpunten in 6 wedstrijden dit seizoen. OH Leuven is de laatste weken uitstekend bezig. Zo haalde de club 4 op 6 tegen Anderlecht en Club Brugge. Dylan Ouedraogo is terug inzetbaar, maar het is nog niet duidelijk of Casper De Norre er bij zal zijn. Volgens de officiële website van OH Leuven liep hij een kuitblessure op. Houdt Beerschot de drie punten thuis of gaat de overwinning toch naar OH Leuven?





