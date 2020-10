Nieuw puntenverlies voor Club Brugge na Europese midweek: KV Mechelen knokt knap terug na 2-0 achterstand

Club Brugge is er opnieuw niet in geslaagd te winnen na een Europese midweek. Het kwam via Nederlanders Vormer en Lang nochtans 2-0 voor, maar zakte na de rust in elkaar. De Camargo zorgde met een heerlijk hakje voor de rust voor aansluiting, Schoofs maakte gelijk. Club staat door de 2-2 nu derde.

Na de nederlaag op Oud-Heverlee Leuven wou Club Brugge thuis geen averij lijden na een Europese midweek. Clement roteerde weer op enkele posities en zo kwamen Okereke, Lang en Krmencik in de ploeg. Bij KV Mechelen, dat met flink wat coronabesmettingen kreeg af te rekenen, zagen we twee debutanten: Steven Defour en Sandy Walsh, twee jongens die al flink wat watertjes hebben doorzwommen in de Belgische competitie.

Nederlanders doen het voor Club

De thuisploeg was dominant en voetbalde de meeste kansen bij elkaar. De 1-0 kwam er wel na een discutabele fase. Vanlerberghe speelde de bal voor de neus van Krmencik weg en de Tsjech ging gretig liggen. Vrijschop en Vormer kende geen genade. Hij krulde het leer heerlijk over de muur.

Bij de 2-0 had hij ook een aandeel. De aanvoerder onderschepte een pass van de bezoekers, gaf mee aan Vanaken die op zijn beurt na een mooie run Lang bediende. De afwerking van de Nederlander was zuiver. De Brugse aanvallers speelden op het randje van de buitenspellijn en stonden er vaak over.

Malinwa had het niet onder de markt en Hairemans liet een 100% kans liggen om nog voor de rust op een goaltje verschil te komen. Mignolet stond echter pal, maar even later had hij geen verhaal op een geniale ingeving van De Camargo. De 37-jarige spits devieerde een lage voorzet van Mrabti heerlijk in doel, goed voor zijn tweede van het seizoen.

Nog voor het uur kreeg Malinwa twee uitstekende mogelijkheden om op gelijke hoogte te komen. Storm kreeg Mignolet niet geklopt in zijn korte hoek. Daarna bediende hij De Camargo, maar die besloot veel te slap.

En de kansjes bleven komen, ondanks een poging van de Brugse doelman om zijn verdediging met een oerschreeuw wakker te schudden. Het verval bij de thuisploeg was groot en daar konden invallers De Ketelaere, Mata en Diatta niet veel aan veranderen.

Naast de coronabesmettingen kreeg Mechelen nog een domper te verwerken. Defour stapte geblesseerd van het veld. Meteen te veel hooi op zijn vork genomen? Uiteindelijk kregen de bezoekers toch waar ze recht op hadden. Storm kopte een verre voorzet van Hairemans voor doel en invaller Schoofs liep binnen.

Club riep het toch wat over zichzelf af. Rits liet de 3-2 nog liggen, maar een winnend doelpunt kregen we niet meer te zien. KV telt nu acht punten, Club staat derde achter Beerschot en Charleroi.