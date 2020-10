Club Brugge mikt op driepunter na Europese midweek tegen een door corona geteisterd KV Mechelen

Club Brugge wil na de Europese midweek ditmaal wel een goed resultaat neerzetten in de vaderlandse competitie. Dan moet het om 20u45 voorbij KV Mechelen, een team dat de voorbije weken door het coronavirus werd geteisterd en de partij liever niet zag doorgaan.

Bij KV Mechelen zijn zeven positieve coronagevallen, waarvan twee spelers die nog speelden voor de A-kern. De Pro League keurde hun aanvraag voor uitstel af, tot grote onvrede van Wouter Vrancken. Hij rekent de vijf spelers die nog maar net voor het eerst negatief hebben getest ook niet bij zijn 100% fitte spelers. Hij neemt ze -Bushiri, Schoofs, Kaya, Voet en Boni- wel op in de wedstrijdselectie. Walsh heeft zijn eerste selectie beet. Out met corona: Peyre, Vranckx, Bouzian, Togui, Wernersson, Shved en Van den Eynden.

In de Champions League kan Club Brugge met een knappe 4 op 6 pronken, maar na de zege op Zenit liep het mis tegen Oud-Heverlee Leuven. "Niet genoeg killer voorin", zo luidde het achteraf. In eigen huis wil club tegen een gehavend Malinwa de drie punten pakken. Alleen Ricca is niet fit genoeg.

Onze selectie voor de wedstrijd tegen @ClubBrugge morgen.@SandyWalsh_ zit voor het eerst mee in de kern.

Ook de jonge doelman Carleer reist mee af met de eerste ploeg.#nomatterwhat pic.twitter.com/BhGRj5Sfdq — KV Mechelen (@kvmechelen) October 30, 2020

