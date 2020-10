Racing Genk wint met overdreven 4-0 van moedig Eupen en nestelt zich zowaar op tweede plaats

Negen op negen voor Racing Genk na een 4-0 zege tegen Eupen. Al moesten de Genkenaars 70 minuten lang zwoegen tegen de Panda's. Bongonda was de gevaarlijkste man bij de thuisploeg en scoorde twee keer. Bryan Heynen maakte zijn wederoptreden bij Racing Genk, dat zowaar voorlopig in de top 4 komt.

Jess Thorup gunde Dries Wouters (voor het eerst sinds speeldag 2) en Cyriel Dessers (na exact twee maanden) een basisplaats. De wedstrijd was nog maar net op gang getrapt wanneer Bongonda werd neergehaald in de zestien. Een kolfje naar de hand van Onuachu, die via de hand van De Wolf raak trof. Niemand die toen wist dat de penalty tekenend zou zijn voor het vervolg van de eerste helft van de Limburgers: moeizaam.

Want het was Eupen dat met fris combinatievoetbal de Genkse defensie veelvuldig deed blozen. De ‘f*cking hell’ die Jess Thorup door de kille Luminus Arena liet galmen, was veelzeggend. Vukovic had wat later een schitterende parade in huis na een knappe actie van Adriano. In de herneming besloot een sterk spelende Stef Peeters nipt over doel. Diezelfde Adriano en Musona staken wat later ook de neus aan het venster, maar een verdiende gelijkmaker kwam er niet. Aan de overzijde probeerde het Bongonda tot twee keer toe, zonder succes. Vlak voor rust miste N’dri een reuzenkans, na een aarzeling bij Danny Vukovic.

Vroeg doelpunt (bis)

Eupen trok ook na de pauze meteen ten aanval, maar N'dri talmde te lang om de wenkende kans te benutten. Dat voetbal soms een onrechtvaardig spelletje is, werd een minuut later nogmaals bewezen. Een lange uittrap van Vukovic werd door Onuachu met het hoofd verlengd. Dessers, die tot dan toe aan een moeilijke wedstrijd bezig was, werkte heel koelbloedig af.

Een schot van Stef Peeters vloog op het uur centimeters naast het Genkse doel. Thorup probeerde de grip op het middenveld terug te winnen met de inbreng van Thorstvedt én de wederoptredende Bryan Heynen na elf helse maanden blessureleed. Een goede zet, zo bleek, want het Eupense verweer ging dat toch liggen.

Met nog vijftien minuten op de klok was de wedstrijd helemaal gespeeld. Dries Wouters loodste Bongonda door de buitenspelval. De nummer tien van Genk werkte klinisch af. Boeken dicht en een erg zwaar verdict voor Eupen. Bongonda bekroonde zijn sterke match nog met een tweede doelpunt: De Wolf had geen verhaal op zijn lage schuiver.

Zo werd het een 4-0 zege voor een erg efficiënt Racing Genk na een moeizame partij. Vooral het eerste uur was Eupen minstens de evenknie van Racing Genk. Door de negen op negen komen de Limburgers zowaar op een gedeelde tweede plaats. Al moet het niveau van het veldspel van de Limburgers de hoogte in, iets wat Jess Thorup als geen ander zal beseffen.