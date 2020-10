Racing Genk gaat tegen gehavend Eupen op zoek naar aansluiting met de kop van het klassement

Na een knappe zes op zes tegen Charleroi en AA Gent gaat Racing Genk vrijdagavond in eigen huis op zoek naar een derde zege op rij. Slachtoffer van dienst moet Eupen worden, dat fel geteisterd is door het coronavirus, maar geen uitstel kreeg.

Na de gevleide 1-2 zege bij AA Gent moeten de Limburgers vanavond alweer aan de bak. Ito (corona), die afgelopen maandag danig gemist werd, is er ook vanavond niet bij. Wie er wel bij is, is Bryan Heynen. De polyvalente middenvelder is na goed elf maanden (!) hersteld van een zware knieblessure.

Het coronavirus vond deze week ook zijn weg naar de Oostkantons. Bij Eupen zijn naast de helft van de technische staf, onder wie T1 Benat San José, ook vijf spelers besmet. Het gaat om Cools, Beck, Koch, Miangue en Sowah. Hierdoor vroeg Eupen uitstel aan bij de Pro League, wat echter van tafel werd geveegd.

KRC Genk contre la KAS Eupen en ouverture de la 11ème journée de la Pro League https://t.co/3CthH69VeG pic.twitter.com/q3Gexwuu38 — AS Eupen KAS (@AS_Eupen) October 29, 2020

