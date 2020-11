Horrorblessure Vanheusden zorgt voor zwarte schaduw over late overwinning Standard

Standard heeft drie erg belangrijke punten weten te boeken in de Jupiler Pro League. Een laat doelpunt van Noe Dussenne was daartoe voldoende, al zal vooral de blessure van Vanheusden in het geheugen gegrift blijven.

Eerst het goede nieuws: Standard is opnieuw drie punten rijker. In een gelijkopgaand duel met KV Oostende kon het kwartje beide kanten opvallen, maar was het Dussenne die voor het verschil en de drie punten zorgde.