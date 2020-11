Yaremchuk en Odjidja leiden AA Gent in dol kwartier naar ruime zege op de Freethiel

Onder impuls van een ijzersterke Vadis Odjidja maakte AA Gent in de eerste helft brandhout van Waasland-Beveren. Na vijftien dolle minuten stond er bij rust een 0-4 op het scorebord, mede dankzij een hattrick van Roman Yaremchuk. In een overbodige tweede helft lukte de Leeuwen een eerredder.

Het was sleutelen voor Gent-coach Wim De Decker. Met quasi alle centrale verdedigers in de lappenmand en ziekenboeg vormden Marreh en Godeau het onuitgegeven centrale duo achterin. Vadis Odjidja kreeg op het middenveld de voorkeur op Sven Kums.

Het was Odjidja die AA Gent meteen bij de hand nam. Eerst schotelde hij Niangbo een reuzenkans voor, maar de Ivoriaan mikte op Jackers. Op het kwartier miste Niangbo andermaal een huizenhoge gelegenheid.

Een doelpunt van Yaremchuk, een fraai hakje, werd afgekeurd omwille van voorafgaand handspel. Uitstel, maar geen afstel, zo bleek niet veel later!

VIjftien dolle minuten

Het eenrichtingsverkeer bleef aanhouden, en Waasland-Beveren liep achter een ongrijpbare bal, tot ergernis van Nicky Hayen. Nog voor het halfuur ging de bal op de stip, nadat Bukari werd neergehaald. Het conclaaf tussen Niangbo, Yaremchuk en Dorsch wees uit dat laatstgenoemde de bal mocht trappen. De Duitser trapte binnen bereik van Jackers, maar was lucide genoeg om de herneming fraai af te ronden.

Nauwelijks twee minuten was het alweer raak voor de gretige Buffalo’s. Het was Yaremchuk die met een droge knal met links de wedstrijd besliste.

De Yaremchuk-show ging daarna vrolijk verder: eerst werkte hij een knappe aanval af aan de tweede paal, vlak voor rust maakte hij zijn hattrick compleet na een splijtende pass van Odjidja door het hart van de defensie.

Voet van het gaspedaal

Ook na rust vond Odjidja de openingen blindelings. Na vijf minuten zonderde hij Yaremchuk andermaal alleen voor doel af. De Oekraïener besloot erg wild, tot ontsteltenis van Niangbo, die klaarstond om de bal binnen te schuiven. Het doelpunt viel een minuut later aan de overzijde. Frey maakte oorlog in de zestien, Sinani profiteerde ervan met een harde knal in het dak van het doel. Andermaal geen clean sheet voor de Buffalo's.

Op het uur mocht Vadis Odjidja naar de kant, met het oog op de Europa League-wedstrijd tegen Rode Ster. De amper 18-jarige Parmentier mocht hierdoor debuteren van De Decker. Het vuur verdween uit de partij en Waasland-Beveren was niet bij machte om AA Gent nog te doen wankelen, al testte Sinani nog wel enkele keren de reflexen van Bolat.

Zo behaalde AA Gent een ruim verdiende en erg deugddoende zege zonder al te veel energie te verspillen. Niet onbelangrijk, gezien de overvolle kalender van de Buffalo's. Bovendien is met name het aanvalsspel dat de ploeg van De Decker in de eerste helft op de mat legde erg hoopgevend. Linkin Parks In the end, it doesn't even matter, galmde na afloop door de boxen. Exact wat Wim De Decker zal denken over de mindere tweede helft van zijn ploeg.