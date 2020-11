Proeft AA Gent tegen Waasland-Beveren nog eens van een overwinning na vier nederlagen op rij?

AA Gent gaat vanavond op de Freethiel op zoek naar een eerste driepunter in vijf wedstrijden. De ploeg van Wim De Decker is na de twee recente competitiewedstrijden weggezakt naar de dertiende plaats. Tegenstander Waasland-Beveren is op een na laatste met vier punten.





Volg Waasland-Beveren - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.