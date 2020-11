Venijn zit in de staart in Vlasico: VAR eist dubbele hoofdrol op in tumultueus slot met twee rode kaarten en een strafschop

Op maandagavond stond in een desolaat Regenboogstadion de Vlasico tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk op het programma. Een echte topwedstrijd werd dat niet, maar er was wel de nodige spanning en sensatie in het slot.

Een derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk? Dat staat meestal garant voor vuurwerk, voor bussels prei, voor plaagstootjes onder de fans, ... In coronatijden is het op de maandagavond van Allerzielen dan toch echt wel aanpassen. Vuurwerk Naast het veld rond het Regenboogstadion was er wél wat vuurwerk te horen en te zien bij de start van het duel - toch enkele supporters die hun ploeg wilden ondersteunen in moeilijke tijden. Beide ploegen begonnen met drie nieuwe namen aan de aftrap. Vossen, Van Hecke en Seck bij de thuisploeg, Selemani, Makarenko en Gueye bij de bezoekers. Op het veld was het lange tijd wachten op vuurwerk. De bezoekers toonden zich in de eerste helft iets gretiger, maar Bostyn was bij de pinken op een kans van Jonckheere en verder stond het vizier niet echt goed afgesteld. Dat was overigens ook zo voor de thuisploeg, waar Vossen en Seck naast het kader kopten. De ruststand was dan ook een al bij al logische brilstand. En ook de tweede helft gaf niet meteen veel beterschap aan beide kanten. Venijn in de staart Kansjes waren er wel, maar alles bij elkaar was het toch eerder een gezapige pot voetbal dan een echte derby met het mes tussen de tanden. Het was vooral wachten tot iemand het zou gaan openbreken aan een van beide kanten. Het bleek uiteindelijk Dompé te zijn die met een kwieke dribbel de match in een plooi legde, al mocht ook de afwerking van de ingevallen Chory er meer dan zijn. Voor hem is de kop er zo af, ook dat moet vertrouwen geven. Kortrijk probeerde nog met een gretige Mboyo, in het absolute slot werd het nog een absolute kraker. Van Den Bossche zag zijn doelpunt afgekeurd worden door buitenspel op aanraden van de VAR, even later kon Mboyo opnieuw na een VAR-tussenkomst vanop de stip wél gelijkmaken. Dompé kreeg nog rood, met de 1-1 schiet niemand veel op.