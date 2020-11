Antwerp vergeet dominantie om te zetten in zege, Lestienne bezorgt Rouches gevleid punt

Antwerp en Standard delen de punten en daar mogen vooral de Rouches blij mee zijn. De thuisploeg was voor het grootste deel van de match dominant en had ook de meeste kansen. Refaelov en Lestiene scoorden allebei met het hoofd. Door de puntendeling laten beide ploegen de eerste plaats liggen.

Met een goed gevoel de interlandbreak in duiken en (minstens voor even) op de leidersplaats komen: dat was de inzet van de topper tussen Antwerp en Standard. En dat op lunchtijd! Onder een schijende herfstzon maakten ze er een fijn kijkstuk van.

Jonge debutant Siquet

Philippe Montanier liet de 18-jarige Hugo Siquet in de basis debuteren nadat hij donderdag zijn eerste speelminuten kreeg in de Europa League. Hij verving de zieke Fai (covid-19). Bij Antwerp keerde Batubinsika terug waardoor Hongla een rijtje kon opschuiven. Miyoshi hield Buta uit de ploeg.

Het was de thuisploeg die beter aan de match begon. Ze deden het wat ‘op z’n LASK’s’. Standard werd hoog vastgezet en kwam moeilijk aan voetballen toe. Dat deed RAFC wel. Het legde goeie combinaties op de mat en dwong Bodart tot enkele saves.

Eerst gooide de Luikse doelman zich voor een ‘chip’ van Mbokani. Net daarvoor kwam de Congolees een tikkeltje tekort om een voorzet van Gerkens binnen te knikken. Zijn volgende ‘center’ was iets preciezer. Refaelov liep goed in en kopte buiten het bereik van de goalie. ‘Rafa’ die met het hoofd scoort zien we niet al teveel.

Gerkens had ook zelf kunnen scoren op aangeven van Juklerod, maar Bodart lag weer in de weg. Standard kon dreigen via Lestienne, maar de grootste kans was voor Boljevic na slecht wegwerken achterin. Zijn schot uit de draai belandde in de nieuwe tribune 4 van de Bosuil. De bezoekers ondergingen het spel, maar hadden bij de rust wel op gelijke hoogte kunnen staan.

Wie dacht dat Standard beter uit de kleedkamer zou komen, kwam bedrogen uit. De slordigheden en misverstanden stapelden zich op en pas na tien minuten kreeg de Luikse club een voet aan de grond. De lange ballen van Standard zonder echte diepe spits waren borrelhapjes voor Seck, De Laet en Batubinsika.

Vroeg in de tweede helft had Gerkens de 2-0 al laten liggen en dat brak de thuisploeg zuur op. Laifis verlengde een corner en Lestienne kon aan de tweede paal zomaar binnen lopen. De Great Old had nog 20 minuten om opnieuw een voorsprong te claimen, want een punt zou wat weinig zijn om thuis te houden na zo'n dominantie.

Ampomah en Buta werden ingebracht en Montanier haalde aanvaller Lestienne naar de kant voor Pavlovic, een verdediger. Siquet moest met krampen naar de kant voor Jans en Benavente kwam Gerkens aflossen.

Geen nieuwe leider

De aanvallende wissels van Leko leverden kansen op. Mbokani kreeg tijd in de grote rechthoek en plaatste naast. Waar was het killerinstinct van Dieu? Lestienne maakte dan wel de gelijkmaker, maar de beste Rouche was misschien wel Bodart. Op fantastische wijze ranselde hij een volley van Refaelov via de paal uit zijn doel.

Ook Tapsoba kwam nog in scoringspositie. Hij raakte zijn kopbal helemaal verkeerd. De 1-1 bleef op het scorebord staan en zo laten beide clubs de leidersplaats liggen.