Vooraf: Debutant bij Cercle, Dury gooit ploeg door elkaar

De nood aan een zege is groot bij Zulte Waregem en Francky Dury gooit zijn ploeg door elkaar na de derby tegen Kortrijk (1-1). Zo komen Sissako, Govea, Srarfi, Chory en Humphreys in de ploeg. Cercle mist nu ook Ueda in zijn defensie. Raux-Yao start voor het eerst in de basis bij de Vereniging.