Anderlecht neemt cadeau Bolat niet in dank aan en verliest weer punten in de slotfase

Een goeie match was Gent-Anderlecht niet. De bezoekers hadden wel overwicht tegen een gehandicapt Gent, maar veel kansen vloeiden daar niet uit voort. Via een blunder van Bolat kwamen ze op voorsprong, maar opnieuw gaven ze het in de slotfase uit handen.

Ngadeu, Castro-Montes, Botaka en Plastun allemaal positief op Covid. Arslanagic en Nurio daarbij ook nog niet fit. Dan is het al serieus puzzelen voor AA Gent om nog een deftige defensie op poten te zetten.Dan maar met Godeau en Marreh centraal. Mohammadi en Hanche-Olsen moesten de flanken bevolken.

Keepersprobleem

Het zat dus niet mee voor Gent en dat was eraan te zien. Anderlecht combineerde twintig minuten vlot tussen de Buffalo-linies, die wel heel ver uit elkaar lagen. Tau kreeg de beste kans na een schitterende pass van Lokonga, maar schoot oog in oog met Bolat naast.

Net toen Gent meer kwam opzetten, ging Sinan Bolat in de fout. Toegegeven, Mohammadi had de bal altijd moeten wegwerken, maar het schot van Murillo was zeker niet onhoudbaar. De doelman zat er eerst zelfs nog bij, maar liet het leer daarna onder zich door glippen. Wat is dat met die keepers bij Gent? Bolat heeft nu toch ook al drie keer boter op het hoofd.

Vadis gewisseld

Anderlecht was toen al lang niet meer heer en meester, maar hield Gent met sprekend gemak onder controle. Peter Balette wisselde zelfs Vadis bij de rust voor Bezus, maar die bracht geen beterschap. Anderlecht had de winst net na het uur op zak kunnen hebben, maar Amuzu en Tau konden niet beslissen wie ging scoren en dus werd het geen van beiden.

En dan krijg je het deksel dus weeral op de neus. Voor de vijfde keer dit seizoen! Mohammadi verstuurde nog een voorzet in de zestien en Yaremchuk torende boven Delcroix uit. Perfect in het hoekje... 1-1. Anderlecht gaf zo al 10 punten weg. "Stop the count!", zou eigenlijk voor Anderlecht op de 80ste minuut moeten gelden.